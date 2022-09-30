特企／外帶便當自己烤！日式和牛燒肉配昆布鹽超對味

你對燒烤店的印象是什麼？肉品為主的食材搭配口味較重的醬汁或是滿屋的煙味？位於桃園的Ｊ好呷，餐點模式以創新為概念，顛覆了一般人對燒烤的想像，它是全台唯一和牛燒肉與跨界料理結合，客人不只可以點肉品，菜單上也可以看到來自不同國度餐點包含火鍋、壽司、炸物、牛排以及甜點等，菜色相當豐盛，滿足不同的味蕾，也營造吃桌菜的豐富滿足感，加上搭配獨特的個人日式小烤爐，在享受日式燒烤風情的同時也不會全身沾滿烤肉味，顛覆以往燒烤的餐型模式，讓人同時享有視覺與味覺的雙重體驗。而且Ｊ好呷場域寬闊，更能充分發揮活動包場、聯名合作、企業講座以及品酒會等空間做使用，呈現耳目一新「燒肉餐酒。跨界料理」的「新餐型理念」。
創辦人表示，他們相當堅持肉品以原味品嚐呈現，維持肉質的原味口感，因此肉品是現切完全沒有醃漬過，再搭配招牌昆布鹽讓口感更鮮甜，或沾著自製帶有蝦皮的銷魂辣拌醬讓美味更升級，取代傳統烤肉醬，讓老饕更能細心品嚐肉品本身的Q彈醇厚，吃了也不怕有負擔。另外J好呷獨家總代理日本「燦然清酒」，提供給客人搭餐酒服務，餐廳有多位證照擔保的唎酒師駐店，在他們的專業搭餐酒服務下，現場為客戶建議哪些菜色可以搭配何種款式的清酒，讓餐點與品酒結合，提升餐飲CP值，而且餐廳內還有提供專業調酒服務，讓人更加享受整體濃厚的氛圍。
Ｊ好呷還創立了全系列一站式外帶品項，包含肉品組合禮盒、和牛牛排、生鮮品項、獨家研發銷魂辣拌醬以及和牛油蔥酥等人氣商品，讓商品增加更多便利性及趣味！其中最受人矚目的是「J好呷 極致燒烤盛盒」，餐盒放置強化內建迷你烤爐，採用煙霧最小的果炭，讓人在室內也可以安心享受燒烤的樂趣，無論是一人食用、 露營享用、會議便當甚是多人聚會的場合都適用，再搭配當季配菜以及招牌小菜，當然還有不可或缺的招牌昆布鹽以及壽司米飯加上現切肉品，讓人外帶也能享有在餐廳內一樣的高品質享受。
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