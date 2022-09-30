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鏡電視案陳耀祥否認遭施壓　蘇貞昌：當事人都說被變造

▲強調就連裴偉都稱錄音帶遭變造，蘇貞昌今答詢說，拿此來質疑院長、總統是不當的。（圖／翻攝國會頻道）
▲強調就連裴偉都稱錄音帶遭變造，蘇貞昌今答詢說，拿此來質疑院長、總統是不當的。（圖／翻攝國會頻道）

記者翁子竣／台北報導

2022-09-30 12:15:00

鏡電視上架風波越演越烈，時任鏡電視董事長裴偉堅稱遭流出的股東會錄音帶遭「變造」，並強調將採法律行動，維護自身權益。立法院今（27）日進行行政院施政報告並質詢，民眾黨立委賴香伶持續追問，NCC（國家傳播委員會）主委陳耀祥是否遭行政院長蘇貞昌施壓？陳耀祥備詢矢口否認，稱後續會配合檢調辦理。蘇貞昌則直言，拿當事人都說被變造錄音帶質疑院長、總統，這是不對且不妥的。

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上午立法院質詢，賴香伶再詢問，有沒有受到蘇院長施壓？陳耀祥回答，裴偉發言不曉得真假，基本上並無施壓問題。賴香伶質疑，是裴偉把你拖進來？陳耀祥重申，蘇院長絕對沒有施壓，在此可以明確回答，裴偉怎麼講是他的事情，自己也不了解。

賴香伶接著說，被誣賴、汙衊要怎麼處理？陳耀祥表示，基本上會了解資料真假問題，若有相關傳訊等，會配合檢調機關與國會調查，都會全力配合。他坦言，各政黨對NCC近來批評很多都了解，尤其是選舉期間，至於要提告什麼？考量此案既然檢調已處理中就配合。蘇貞昌強調，當事人已經說錄音帶是被變造，並採取法律行動，一個當事人自己否認的，來質疑政府機關，這是不對的、不妥當。

針對鏡電視審照有無刻意放水？陳耀祥還原表示，NCC審查鏡電視申設有前後階段，第一階段裴偉主導資料內有鏡周刊員工在內，第二階段有人檢舉NCC去查，根據當時鏡電視公司回覆，這部分已經有處理，若去看當時行政處分，包括當時所有權、經營權分離等，行政處分裡的負擔或保留廢止權都有明確記載，「外界很多批評根本沒看過我們行政處怎麼寫的」，當初所有委員不管同意或不同意，做決定時已考慮很周全。他更信心喊話NCC審查沒有任何問題，也歡迎國會監督。

蘇貞昌則再澄清總統蔡英文，未跟他談過任何鏡電視審照太趕事宜。他直言，第三人在外講什麼話，總統、院長不能控制，「且當事人又對被爆出錄音帶，提出質疑行使法律權益，可見錄音帶的真實與否、是否被變造等，連當事人間都有爭執，把有爭執的東西質疑院長、總統是不對的」。

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