鏡電視案陳耀祥否認遭施壓　蘇貞昌：當事人都說被變造

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賴香伶接著說，被誣賴、汙衊要怎麼處理？陳耀祥表示，基本上會了解資料真假問題，若有相關傳訊等，會配合檢調機關與國會調查，都會全力配合。他坦言，各政黨對NCC近來批評很多都了解，尤其是選舉期間，至於要提告什麼？考量此案既然檢調已處理中就配合。蘇貞昌強調，當事人已經說錄音帶是被變造，並採取法律行動，一個當事人自己否認的，來質疑政府機關，這是不對的、不妥當。
針對鏡電視審照有無刻意放水？陳耀祥還原表示，NCC審查鏡電視申設有前後階段，第一階段裴偉主導資料內有鏡周刊員工在內，第二階段有人檢舉NCC去查，根據當時鏡電視公司回覆，這部分已經有處理，若去看當時行政處分，包括當時所有權、經營權分離等，行政處分裡的負擔或保留廢止權都有明確記載，「外界很多批評根本沒看過我們行政處怎麼寫的」，當初所有委員不管同意或不同意，做決定時已考慮很周全。他更信心喊話NCC審查沒有任何問題，也歡迎國會監督。
蘇貞昌則再澄清總統蔡英文，未跟他談過任何鏡電視審照太趕事宜。他直言，第三人在外講什麼話，總統、院長不能控制，「且當事人又對被爆出錄音帶，提出質疑行使法律權益，可見錄音帶的真實與否、是否被變造等，連當事人間都有爭執，把有爭執的東西質疑院長、總統是不對的」。