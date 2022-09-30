玉山艦交艦 台船：擔負兩棲作戰及南海、外島運輸主力
國造兩棲船塢登陸艦「玉山軍艦」交艦典禮於今（30）日上午在台灣國際造船股份有限公司高雄港區舉行，由總統蔡英文親臨主持。台船公司董事長鄭文隆在交艦典禮中指出，這是國內首次自行設計、艦造的船塢運輸艦，是我國海軍重要的兩棲作戰艦艇，同時也要擔負起南海及外島的運輸主力。
鄭文隆表示，玉山軍艦全長153公尺、船寬23公尺，滿載排水量1萬600噸，最大船速21.5節，實測22.1節，具有載運登陸戰車、登陸艇、直升機、彈藥、物資及執行醫療救援等功能，並具有匿蹤型外觀、電磁脈衝防護、智慧型調水系統等特殊性能，可以提供海軍離島物資運補及人員運輸。
鄭文隆指出，因應天然災害實，也可以執行救災、臨時野戰醫院及國際人道救援；若在戰時，因配置完整防空與對海面自衛作戰能力，能長時間在外海獨立執行兩棲作戰，執行增援、應援及歸復離島作戰任務，並擔任海上機動野戰醫院，玉山軍艦將成為我國海軍新型兩棲作戰艦艇最新戰力。
海軍司令部表示，「玉山軍艦」歷經裝備檢整測試、人員訓練、海上試俥及專案整備等階段，於民國111年4月1日編裝生效，隸屬海軍一五一艦隊，編號LPD-1401，艦名「玉山」（YUSHAN），具備外（離）島運補及人員運輸、天然災害救援、臨時野戰醫院設立及國際人道救援等能量，戰時可依令遂行外（離）島增（應）援作戰。