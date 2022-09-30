快訊／本土確診+43280！死亡個案增50人　境外移入225例

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指揮中心指出，今日新增50例本土病例死亡個案，為31例男性、19例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、46例具慢性病史、34例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月25日至9月27日，死亡日期介於9月8日至9月27日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增225例境外移入個案中，為131例男性、94例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(17例)，美國(9例)，加拿大及泰國(各4例)，菲律賓、韓國、日本、馬來西亞、新加坡及印尼(各3例)，奧地利、柬埔寨、法國、馬爾地夫及德國(各1例)，另168例感染國家調查中。入境日期介於今年8月30日至9月29日。
指揮中心統計，截至目前國內累計17,857,242例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,393,061例排除)，其中6,461,400例確診，分別為34,879例境外移入、6,426,467例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計11,053例COVID-19死亡病例，其中11,037例本土，個案居住縣市分布為新北市2,317例、臺北市1,233例、臺中市1,119例、高雄市1,020例、桃園市846例、臺南市835例、彰化縣636例、屏東縣440例、雲林縣344例、南投縣332例、苗栗縣292例、嘉義縣264例、基隆市247例、宜蘭縣227例、花蓮縣196例、新竹縣179例、嘉義市178例、臺東縣156例、新竹市125例、澎湖縣31例、金門縣20例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。