台積電破底領跌！台股終場下挫109點　車用族群仍強勢

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台北股市今（30）日早盤一度跌約260點，下殺來到13274點，隨後跌幅收斂，終場下跌109.68點，收在13424.58點，跌幅0.81%，成交金額2079.34億元。晶圓代工龍頭、權值股台積電終場大跌13元，來到422元，再度破底，跌幅2.99%，晶圓二哥聯電下跌2.19%，收在35.75元。其他電子權值股卻普遍走強，世界先進強漲2.36%，收在65元，力積電上漲2.52%，聯發科上漲1.47%，鴻海上漲0.49%。
電子跌深績優股出現反彈，創惟、昇銳強漲5.49至5.76%，漢磊、華景電、台半上漲逾4%，合晶、元太、宜特上漲約1至3%；矽智財相關概念股紅通通，M31、智原、世芯-KY、金麗科、創意漲約2至6%；車用電子漲勢仍強勁，像是電動車零組件的茂達強漲5.74%，順德、健策、新唐、長園科漲逾3%，汽車及相關零組件的朋程、為升、萬在漲逾2%，MCU概念股的九齊、金麗科、新唐、凌通、太欣漲約2.71至3.75%。
國門將於10月13日開放，觀光飯店股強飆，老爺知亮燈漲停，亞都、五福強漲6%、7%，南仁湖、華園、遠雄來、易飛網、山富漲逾3%，鳳凰、寒舍漲逾2%；不過航空族群相對弱勢，華航小漲0.77%，長榮航下挫2.08%。
今日盤面焦點為貨櫃三雄齊揚，陽明漲逾2％，長榮漲約1.39%，萬海小漲0.45%，其餘運輸族群也出現反彈，志信漲逾3%，中航漲逾2%，台驊漲逾1%；金融股尾盤拉高，華票、旺旺保、三商壽、永豐金、國票金漲約0.87%至2.08%左右。