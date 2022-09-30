首次插旗花蓮　饗賓雙品牌遠百開幕

開飯川食堂繼21日「宜蘭新月店」轟動開幕，受到當地鄉親喜愛，第25家分店—占地100坪共128個座位的「花蓮遠百店」正式接棒。備受大小朋友們喜、總在各分店揮汗動鏟愛的開飯品牌精神代表「熊貓哥」，為了歡慶開飯進軍東台灣，特別選用台灣東部在地食材「雨來菇」與「楊桃豆」，結合獨門川味研發多道美味東部限定特色料理如，以「情人的眼淚」雨來菇和雞蛋、鹹蛋黃入鍋快炒的「黃金鑲蛋雨來菇」，鹹香滋味堪稱最佳白飯小偷。「爆香松阪楊桃豆」將爽口松阪豬與楊桃豆一起大火快炒，嫩中帶脆的口感令人垂涎三尺。依山傍海的花蓮，新鮮海味當然不容錯過，鮮甜蝦仁與濃郁香蔥醬完美結合的「蔥香翠綠蝦球」，迷人蔥香和Q彈蝦仁，爽快下飯！。
為了慶祝「開飯」進軍東台灣，即日起至10月7日止，至「開飯」全台分店內用，單桌單筆消費滿千就招待「川香辣泡菜/爽脆醃蘿蔔」二選一。另有開幕好康一把抓，好康三重送優惠。歡迎花蓮的鄉親們，到開飯川食堂，開心相聚，大口吃飯。
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花蓮朋友們的春節訂餐有了更多的選擇，饗賓餐旅全品牌全台分店2023年春節訂位，將於10月1日早上10點全面開放，年年秒殺的春節席次，今年花蓮朋友們的除夕與春節團聚，就訂得到開飯和饗泰多。