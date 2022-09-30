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涉家暴高嘉瑜　林秉樞傷害罪判囚8月、易科罰金刑2年2月

▲民進黨立委高嘉瑜前男友林秉樞（圖／讀者提供）
▲民進黨立委高嘉瑜前男友林秉樞（圖／讀者提供）

記者潘千詩／台北報導

2022-09-30 16:06:562022-09-30 16:35:07

民進黨立委高嘉瑜家暴案，新北地院不公開審理約8個月，據悉，被告林秉樞否認大部份犯行，也沒有和解，還遭高請求重判，但他7月中旬仍獲法官裁定以80萬元交保。今（30）日，合議庭認定，林秉樞犯13罪，並依傷害罪判處8個月，而且不得易科罰金，至於強制、妨害秘密、恐嚇等其餘罪狀，均可易科罰金，合併執行2年2個月，全案可上訴。

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回顧整起事件，《鏡週刊》去（2021）年11月30日披露，高嘉瑜被林秉樞拘禁在飯店內，不僅被施暴、拍下19秒逼供片還寫下脅迫書；媒體也提及，林秉樞手上握有高的性私密影片。報導刊出後，高嘉瑜立即報警，檢警當晚傳喚高到案，深夜拘提林秉樞，訊後將他收押禁見，今年1月起訴他並求處重刑。

檢方查出，2021年9月17日凌晨，林秉樞視訊高嘉瑜時，偷錄高女私密部位畫面並連續截9張圖，涉犯妨害秘密；11月10日，林指示賴姓女助理，上午先以臉書人頭帳戶在高嘉瑜臉書公開留言她睡人夫，下午趁高嘉瑜上「新聞大白話」Youtube直播時，張貼「妳自己想清楚，想不想爆料」等置頂留言，涉犯加重誹謗、恐嚇。

11月11日至12日間，林秉樞將高嘉瑜拘禁在板橋馥都飯店，期間毆打高女、偷用高女手機發文，涉犯私行拘禁、傷害、強制、妨害電腦使用。

11月24日，林母告別式上，林數度命高女下跪、拉扯高女頭髮、將高女推倒在靈堂內沙發、扯去高女的帽子及口罩，涉犯強制。

11月29日晚間，林持性私密影像、脅迫書、逼供片，用LINE打給高恫稱「還是我，跟鏡週刊換一換」，後又LINE訊息給高「不要互相毀滅」、「不然我們回一起死」，涉犯恐嚇。

另外，國民黨團質疑，林秉樞案引發國家級網軍操弄輿論，背後有大量不明金流在進出，提告要求調查。檢方調查，林秉樞於2020年10月至2021年9月間，先後指示賴女、郭女、鄭男等3人將ATM交易明細表、帳戶存入交易憑單，以修圖軟體P圖變造成戶頭有2300萬元的明細，並拍照傳LINE給林秉樞提示他人觀覽，涉犯偽造文書。

由於精神鑑定結果顯示，林秉樞不具備《刑法》19條不罰或減刑要件，加上被害者請求重判，檢方則具體求刑3年，新北院下午宣判。

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