科技執法再升級 空品感測器結合影像捕捉更給力

科技執法再升級！苗栗縣政府環保局布建500台國產空品微型感測器，運用物聯網系統進行空氣品質監測，以空品感測器輔佐科技執法，落實AI智慧稽查大有斬獲後，又透過網路攝影機及AI自動判煙系統，成功查獲2處露天燃燒違規事件，展現科學儀器用於環境稽查卓越成效。





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苗栗環保局表示，秉持螞蟻雄兵理念，環保局在全縣布建500台國產空品微型感測器，運用物聯網系統進行空氣品質監測，並捕捉污染來源，111年已查獲13件次工廠排放污染，總共裁處新台幣高達277萬元罰緩。





此外，環保局透過空品感測器長期監控轄內工業區，也有效達到嚇阻作用，督促工廠業者強化自主管理，今年度更以針對特定高污染工廠及露天燃燒好發區域，增設網路攝影機（IP-CAM），當污染濃度達到一定高值時，將自動啟用影像捕捉功能，即時性拍下鏡頭畫面，並透過物聯網系統上傳至通報平台，通知稽查人員展開行動。





苗栗縣環保局查緝空汙不手軟，最近又增設AI自動判煙系統，該系統可自行偵測並分辨濃煙密度，當濃煙密度過高符合一定條件時，系統會自動判斷煙流數據資料，儲存資料的同時，立即發送告警通知通報稽查人員，當稽查人員接獲告警通報時，即可查看事件畫面，有效提升污染事件查獲率。今年7月因正逢露天燃燒好發季節，環保局已實際透過該設備成功查獲2處露天燃燒情事。





苗栗縣環保局局長陳華盛表示，空品微型感測器於今年度實行分區告警，將累積3年的感測數據，擬定出空品監測分區告警機制，首要執行區域為頭份工業區、竹南工業區、竹南科學園區、西山工業區等4大區域，因應區域環境特性不同，設定不同告警條件，並於告警發生，立即派員到達現場執行查核，為縣民把關空氣品質，提供給縣民更好的居住環境。



