門窗框角龜裂問題有解！創新建築材料獲專利

「2022高雄國際建材大展」即日起至10月2日於高雄展覽館展出，以智慧家居、建築美學、全齡住宅、永續建材為主題，展品豐富多元。受到地震影響，建築物的安全議題也引起關注，除了強調耐震結構、建材等，困擾營建業數十年的「窗框角龜裂」問題，在這次展場中也有專利產品展出。
將成實業社行銷主任李文誠指出，在RC建築結構中受力最大、也是最脆弱的地方就是開口角隅處。據實務觀察，當外力作用時，門窗框角隅處會因為力量傳導不連續，使得開口角隅處受力增加，傳統工法為要避免龜裂而採取大一號鋼筋45度斜撐綁紮、防水黏著劑、鋪設纖維網等作法，都還是無法有效防止門窗框角隅處龜裂。
將成實業社經過多年研發，於三年多前推出「固多多GU DUO DUO」窗角結構壁面防裂元件，已取得多國發明專利。此產品過分散力量減少破壞力的原理，以四兩撥千斤的設計讓角隅處避免龜裂，展現巧勁勝蠻力的智慧。
李文誠強調，「固多多GU DUO DUO」只適合用在新建營造工程，安裝方式是在牆板外模及窗框成型後預埋裝設，施工時只要槌打2根鐵釘即可完成，安裝後可大幅提高角隅處握裹面積，提升有效握裹力，透過專利凹凸摺痕及握裹孔洞設計，有效減緩並分散外力作用，達到保護角隅處不易龜裂、變形。
「補強不等於抗裂，分散力量才能減少破壞力。」將成實業社行銷主任李文誠表示，傳統施工概念上都認為窗框角龜裂是因為強度不夠，由業界數十年的實務經驗知道，要減少外力對建築物的破壞，最好的方式是將力量分散、化大為小，化小為微。「固多多」產品經過SGS測試數據推估，安裝後能提高抗裂性能15倍(參數)、結構強度增加50%(參數)，更具備施工標準化，教學容易、裝置成本低等優勢。