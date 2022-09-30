摩斯漢堡變便宜？蛋堡+大冰紅55元 再推四組100元套餐
在眾多連鎖速食品牌中，一般人對摩斯漢堡的印象，就是好吃、但不便宜，比起其他速食店，一個簡單的套餐就直逼兩百元，價位相對來說較高，不過祭出折扣時也特別有感。響應國際咖啡日及雙十國慶，摩斯漢堡推出咖啡買1送1、買10送10，還有「蛋堡加大杯冰紅茶」平均55元，以及四款指定100元套餐。漢堡王也公開10月霸王省活動，最低5折起上路。
搭配10月1日國際咖啡日，摩斯漢堡在明（1）日推出一日限定大杯摩斯咖啡買一送一，平均1杯30元；10月2日至10月7日續推大杯摩斯咖啡第2杯半價。慶祝雙十節，MOS Order App祭出國慶優惠，10月1日至10月15日開賣摩斯咖啡買10送10，平均25元；10月1日至10月31日還有「經典蛋堡及大杯冰紅茶」2組，原價140元、特價110元。
除了線上有好康，摩斯漢堡全台門市自10月3日至10月16日推出「雙十百元購」，祭出4款指定套餐皆是100元，包含早餐組「咖哩豬排堡＋方塊薯餅＋中杯摩斯咖啡」、主餐組「級大麥薑燒珍珠堡＋方塊薯餅＋中杯冰紅茶」，以及點心組「抹茶紅豆米派＋蒟蒻＋經典奶茶」、「寶島旺來蒟蒻冰茶＋大份黃金夯地瓜」，相當於6.9折起。
因應10月底萬聖節，摩斯漢堡一整個10月推出「摩力萬聖節」活動，只要消費者穿著配戴黑色或橘色的衣服／裝飾到店消費，或是唸出指定魔法密語「Trick or treat不給升級就搗蛋」，就能把45元小份黃金夯地瓜免費升級變成大份。
漢堡王10月霸王省5折起上路，期間限定的「燒烤甜醬」系列，包含4.4盎司燒烤甜醬牛肉堡套餐，以及祕製燒烤甜醬薯等6.3折起；還有6款單品如勁濃起司薯39元，雙人套餐最低150元起。此外，全新零酒精「啤酒香檸茶」限時限量上市，套餐飲料加39元就能升級，10月起在櫃台結帳使用悠遊付，再享滿200元送30元。