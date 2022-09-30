特企／護國宮太子忠孝文化季　繞境夜巡3大亮點超吸睛

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桃園護國宮太子廟，是北台灣頗具規模的三太子廟，主神祀奉「中壇元帥三太子」，是桃園地區重要的太子信仰重地。太子忠孝文化季的繞境夜巡更是年度盛事，其中有幾大特殊之處不容錯過：第一要首推「獨腳太子」坐釘椅主轎夜巡，以及在主轎前有開路仙女（又稱為女將）的角色很吸睛；由於太子乩本身行動不便，所以在路祭前會特別由開路仙女，手持太子的法器進行前置作業，形成護國宮僅有的特殊畫面。第二則是今年護國宮出動隊伍高達48個陣頭含轎子，每一個環節都是整場夜巡的亮點，包括有先鋒太子、巡案太子，開基太子，金面蓮花太子乘坐小武轎等等，跟隨太子爺遶境夜巡，庇佑地方居民、為好兄弟路祭。最後重點則是而由太子爺領導的「五營將軍陣」領旨出軍，也為人津津樂道，五營是由青、紅、白、黑四種顏色加上太子的黃色，成為五營令旗。在其他地方廟會只有五營令旗，沒有實像；護國宮把五營將軍真正實體化，並在活動前領令旗、劍、印共同參與繞境夜巡，可說是絕無僅有。
滿滿洋蔥感動人 提前暖壽為慶生
不僅貼身觀察廟會文化細膩之處，現場更是滿滿感人故事。在今年活動上，一如以往有許多民眾半路攔轎，請太子爺為家人加持；其中有一個罹患先天性疾病的小朋友，可說是讓太子爺看長大的，不僅連續九年都來迎接太子爺夜巡，多年來原本因為病情關係無法站立、只能讓家人抱著，在今年有明顯好轉，第一次能夠站著迎接太子爺，還開心地拍手互動，受到太子爺的疼愛與加持，在場民眾看到孩子的進步倍覺感動。另外在高城社區有個埤塘常發生溺斃意外的里長，特別請求祭煞，也得到允諾。溫馨的是，在太子忠孝文化季活動結束後兩天，是太子爺生日，只見許多社區特別在接駕紅壇準備豐盛的蛋糕，提前為太子爺暖壽。
今天(30日)將邁入繞境夜巡第三天！活動將由八德元聖宮出發，晚上將在八德北巡巡天壇駐駕，10/2最後一天則從霄裡玉元宮出發，最後回駕桃園護國宮太子廟，現場將施放煙火迎接。明後天適逢周末，活動將更精采，想要感受廟會慶典的魅力，別忘了緊盯行程到起駕點集合，一起跟著太子爺，出發！