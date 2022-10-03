房市／2大利多支撐　縣治三期穩站6字頭

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江矜表示，而園區內的勝利國中，目前已蓋完第一校舍，已有部分年級就學，預計2023年底校舍將全部完工，並招收1900名學生。竹北的園區客很注重教育，勝利國中因為成功國中前校長辦學，頗有口碑，因此許多園區客慕學區而來，許多年輕夫妻甚至在計劃生育時即超前部署，跟著學區找房，待孩子出生、成長後能夠就學一條龍，不須再換屋。
除此之外，縣治三期周邊的生活機能也很充足，有去年剛開幕的竹北大遠百商場、10月底也將開幕享平方影城，為竹北唯一的影城，也因近國道一號竹北交流道，具有交通優勢。
江矜觀察，去年年底開始，房市風向轉變，買方期待打房政策、年底選舉是否能實現居住正義等，對於房市相對保守、採觀望態度，而賣方則仍密切關注國內景氣、股市等趨勢，因此讓利幅度也不大，整體買氣呈現量縮價穩的情形，園區客的居住需求仍強勁，目前有逐漸回流傾向。
因看好優良學區、AI智慧園區發展，周邊又有台元科技園區、昌益科技產發園區等有地緣關係的園區客支撐，江矜表示，縣治三期商圈內預售案開價8字頭， 2年內的新古屋破7字頭，5年內的新古屋6字頭，部分有碩士畢業剛開始工作的25歲園區客，受家人支持買房，其餘則是以30-32歲的首購族居多。