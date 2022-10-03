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房市／2大利多支撐　縣治三期穩站6字頭

▲新竹縣AI智慧園區為竹北備受矚目的新興園區。（圖／NOWnews資料照片）。
▲新竹縣AI智慧園區為竹北備受矚目的新興園區。（圖／NOWnews資料照片）。

生活消費中心/綜合報導

2022-10-03 08:00:00

位於竹北縣治三期的AI智慧園區為竹北地區最受矚目的新興科技園區，已有4家大廠預計進駐，預計將創造4000多個工作機會，可望為周邊房市再帶人口紅利，而園區內的勝利國中也因辦學風評佳，吸引園區家庭計畫生育即「超前部署」購屋，支持縣治三期房價穩站6字頭。

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信義房屋AI園區店副店長江矜表示，竹北縣治三期的兩大利多當屬AI智慧園區與勝利國中，其中AI智慧園區總面積約12.61公頃，緯創資通、普生公司、智邦科技的總部大樓已動工，義隆電子也將進駐，預計將創造4000多個工作機會。

江矜表示，而園區內的勝利國中，目前已蓋完第一校舍，已有部分年級就學，預計2023年底校舍將全部完工，並招收1900名學生。竹北的園區客很注重教育，勝利國中因為成功國中前校長辦學，頗有口碑，因此許多園區客慕學區而來，許多年輕夫妻甚至在計劃生育時即超前部署，跟著學區找房，待孩子出生、成長後能夠就學一條龍，不須再換屋。

除此之外，縣治三期周邊的生活機能也很充足，有去年剛開幕的竹北大遠百商場、10月底也將開幕享平方影城，為竹北唯一的影城，也因近國道一號竹北交流道，具有交通優勢。

江矜觀察，去年年底開始，房市風向轉變，買方期待打房政策、年底選舉是否能實現居住正義等，對於房市相對保守、採觀望態度，而賣方則仍密切關注國內景氣、股市等趨勢，因此讓利幅度也不大，整體買氣呈現量縮價穩的情形，園區客的居住需求仍強勁，目前有逐漸回流傾向。

因看好優良學區、AI智慧園區發展，周邊又有台元科技園區、昌益科技產發園區等有地緣關係的園區客支撐，江矜表示，縣治三期商圈內預售案開價8字頭， 2年內的新古屋破7字頭，5年內的新古屋6字頭，部分有碩士畢業剛開始工作的25歲園區客，受家人支持買房，其餘則是以30-32歲的首購族居多。

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