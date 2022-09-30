林秉樞一審判2年10月 高嘉瑜出面語塞：判決過輕必上訴
林秉樞去年囚禁、施暴民進黨立委高嘉瑜，隨後遭以傷害、恐嚇、妨害秘密等8大罪起訴，更一度被關押在看守所8個月，直到今年7月才以80萬元交保。新北地方法院歷經數月審理後於今（30）日下午宣判，原先的8大罪狀增加到13罪，處林秉樞2年10月有期徒刑，其中8個月不可易科罰金，全案仍可上訴。高嘉瑜於宣判後出面受訪，其數度語塞表示，很遺憾判決過輕，沒有讓林秉樞得到應有懲罰，自己會要求檢察官上訴。
高嘉瑜身穿一席白色洋裝，在律師李永裕陪同下於立法院出面受訪，高嘉瑜首先表示，「謝謝大家關心，抱歉讓大家久等了」，她接著表示，今天法院判處2年10個月，但只有囚禁8個月，且其中最嚴重的私刑拘禁居然無罪，這對她而言是非常大的傷害，「我會請檢察官一定上訴 」。
高嘉瑜在受訪發言時，數度語塞，她說，她所受的傷害不是只有她一個人，同時間還有10幾位女性也受到傷害，但大家怕成為媒體焦點，「我責無旁貸，不能迴避，必須面對這一切，也必須揭發被告惡行，避免再有下一個受害者」。
高嘉瑜也細數過程中，林秉樞用盡各種方式羞辱她，甚至還持續撒謊，從不認罪，並試圖卸責，「這總總過程對我來講，都是身心受創，隨時處於恐懼當中」。她也說，她會繼續堅持在法律上爭取應有權益，這樣的判決過輕，沒讓被告得到應有懲罰。