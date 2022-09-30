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無精症男喜獲雙胞胎　北榮試管嬰兒技術大突破

▲北榮生殖醫學團隊今（30）日分享，經過4年努力，幫助無精症的A先生，從不成熟的「圓精細胞」中，成功培育8顆優質肧胎。圖為北榮泌尿部主任黃志賢與A先生全家合影。（圖／北榮提供）
▲北榮生殖醫學團隊今（30）日分享，經過4年努力，幫助無精症的A先生，從不成熟的「圓精細胞」中，成功培育8顆優質肧胎。圖為北榮泌尿部主任黃志賢與A先生全家合影。（圖／北榮提供）

記者許若茵／台北報導

2022-09-30 16:55:54

北榮生殖醫學團隊今（30）日分享，經過4年努力，幫助無精症的A先生，從不成熟的「圓精細胞」中，成功培育8顆優質肧胎，讓這對不孕夫妻喜獲雙胞胎千金，繼創下國內第一例試管嬰兒記錄後，再率先誕下圓精寶寶。

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北榮分享，A先生（化名）結婚2年，一直沒有孩子，經外院檢查為無精症，即使在泌尿科睪丸顯微手術，只能找到不成熟的「圓精細胞」,A先生甚至被告知，唯有透過捐贈精子，才有辦法懷孕。

北榮表示，不死心A的先生夫妻輾轉至北榮生殖醫學中心求助，在婦女醫學部醫師何積泓與泌尿部主任黃志賢通力合作之下，A先生歷經手術取精3次、A太太取卵2次，終於成功懷孕。

北榮透露，期間A先生不忍太太辛苦取卵本想放棄，在醫療團隊鼓勵下，鼓起勇氣，願意再次嘗試，最終成功求子，獲得一對可愛的雙胞胎千金。

何積泓表示，北榮在過去4年間共累積治療21對，僅能找到圓精細胞的不孕夫妻，生殖醫學中心的胚胎師們，以豐富的經驗及獨家技術，竭盡全力幫助A先生夫妻成功生子，以圓精細胞進行顯微注射，最終成功培育出8顆優質胚胎，109年10月植入四個胚胎，2個胚胎順利著床，110年5月底順利生產，成功誕生一對圓精寶寶，目前還有4個胚胎冷凍保存，還可以再繼續生下一胎。

為什麼圓精細胞在試管嬰兒治療中如此困難，黃志賢解釋，正常的精子，有負責接近卵子的「頂體」、攜帶半套染色體的「頭部」、以及提供動力的「尾部」，圓精細胞其實就是精子製造過程中的「半成品」，雖然細胞核內的染色體已經完成減數分裂，但是還沒有長出「尾巴」。

黃志賢指出，儘管這些圓精細胞有機會能讓卵子受精，但受精後胚胎的懷孕成功率也是極低，根據2020年的一篇研究，整理過去25年全世界發表的文獻，發現圓精細胞的胚胎植入活產率僅有2.4%，目前台灣生殖醫療技術水準已經位於國際前段。
 

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