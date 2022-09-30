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《台灣靈異事件》趙英華54歲太逆齡　2女兒也是混血美女

▲《台灣靈異事件》女星趙英華近況曝光。（圖／翻攝自台灣靈異事件臉書）
▲《台灣靈異事件》女星趙英華近況曝光。（圖／翻攝自台灣靈異事件臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-30 17:37:422022-09-30 17:44:20

1996年的本土警世劇《台灣靈異事件》由謝祖武、汪建民、陳明真等人主演，其中飾演女刑警「王玉芳」的演員趙英華，劇中以陰陽眼突破陷入膠著的案情，空靈氣場及迷人談吐深受觀眾喜愛。趙英華22年前嫁給圈外人翁昭弘後定居海外，淡出螢光幕，今年54歲的她保養得宜，2名女兒也長大成亭亭玉立的混血美人。

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▲趙英華與謝祖武在《台》劇中是搭檔，一個感性，一個理性。（圖／台灣靈異事件臉書）
▲▼趙英華與謝祖武在《台》劇中是搭檔，一個感性，一個理性。（圖／翻攝自台灣靈異事件臉書）
▲趙英華與謝祖武在《台》劇中是搭檔，一個感性，一個理性。（圖／台灣靈異事件臉書）
▲趙英華大學念音樂，以選美冠軍頭銜入行，主持過《五燈獎》，後參演《台灣靈異事件》創事業巔峰。（圖／趙英華IG）
▲趙英華大學念音樂，以選美冠軍頭銜入行，主持過《五燈獎》，後參演《台灣靈異事件》創事業巔峰。（圖／翻攝自趙英華IG）
趙英華2019年開通IG，大多分享家庭生活和自拍，今年2月底過生日，她PO出和長女Natalie、小女兒Kimberly的合照，即便早已年過半百，趙英華依然有豐沛秀髮，白裡透紅的燈泡肌，一雙招牌媚眼仍舊勾魂，女兒遺傳父母優質基因，外貌和氣質同樣出眾，尤其都有極致美人腿，令人驚豔。

▲趙英華2月慶生時和女兒合影。（圖／翻攝自趙英華IG）
▲趙英華2月慶生時和女兒合影。（圖／翻攝自趙英華IG）
▲▼半百趙英華狀態好的驚人。（圖／翻攝自趙英華IG）
▲▼半百趙英華狀態好的驚人。（圖／翻攝自趙英華IG）
▲▼半百趙英華狀態好的驚人。（圖／翻攝自趙英華IG）
▲▼半百趙英華狀態好的驚人。（圖／翻攝自趙英華IG）
▲趙英華和丈夫翁昭弘結婚20多年，感情依舊如膠似漆。（圖／翻攝自趙英華IG）
▲趙英華和丈夫翁昭弘結婚20多年，感情依舊如膠似漆。（圖／翻攝自趙英華IG）
不留戀演藝圈的趙英華，現階段人生重心都在家人身上，過壽時坦言「我太幸福了」，6月初與丈夫慶祝結婚周年，甜蜜告白：「22年幸福快樂的婚姻生活，太多感恩與感謝。我們要一直幸福下去喔！」

網友看到女神近況，力讚：「全家顏值都到天花板了，俊男美女」、「英華姐的美麗與氣質一直都沒變」、「永遠都美的英華姐」！有人表示懷念她和謝祖武演的《台灣靈異事件》，趙英華也親自按讚表達感謝。（編輯：楊穎軒）

▲趙英華女兒外型亮眼。（圖／翻攝自趙英華IG）
▲趙英華女兒外型亮眼。（圖／翻攝自趙英華IG）
▲2名女兒都有大長腿。（圖／翻攝自趙英華IG）
▲趙英華2名女兒都有大長腿。（圖／翻攝自趙英華IG）
▲趙英華全家福。（圖／翻攝自趙英華IG）
▲趙英華全家福。（圖／翻攝自趙英華IG）

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