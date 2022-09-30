以游錫堃為基礎衝選情 陳科名：支持有交通建設經驗的人
因官司遭民進黨停權以無黨籍身分投入年底選戰的新北市議員陳科名，本屆參選以「不怯戰、不逃避、不落跑」態度，轉換戰鬥位置主動出擊，除了是選區第一位公開表態支持民進黨新北市長候選人林佳龍的民意代表外，強調對於林佳龍在擔任交通部長任內，對新莊、五股及泰山交通建設上的政策規劃有目共睹，呼籲選民年底共同支持有交通建設經驗、願景的林佳龍，讓他順利當選新北市長。
陳科名表示，民進黨最接近贏回新北的一次是2014年現任立法院長游錫堃以2萬4000票落敗，當年陪伴游院長走過最艱難一役，戰到一兵一卒、彈盡援絕，始終沒有放棄，雖然最後仍落敗，但也讓大家看見贏回新北的曙光，所以這次林佳龍參選新北，自己率先為懸掛合體看板，並且勤跑基層；先前在新莊區西盛環保河濱公園舉辦的公益夜跑活動，就邀請到游院長與林佳龍共同鳴槍起跑，游院長在致詞中不僅幫18歲公民權修憲複決公投拉票，也幫林佳龍加油打氣。
陳科名強調，自己不僅第一時間公開力挺林佳龍參選新北市長，也是選區裡第一位懸掛上與林佳龍的合體看板，相信若新北市要贏，就要從新莊先贏，加上許多看板也是不捨自己一路走來遭遇難題的鄉親免費出借，讓自己在接下來的選戰中走得更有信心，相信在有游院長當年的得票基礎上，每人再多幫林佳龍拉一票，終將取得新北市長的勝利。