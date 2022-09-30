打造醫衛人才　越南醫院與台北醫院簽合作備忘錄

我是廣告 請繼續往下閱讀
越南大水鑊醫院副院長林越中 （Dr. Lam Viet Trung）表示，本次合作契機是由今年剛從台灣獲得博士學位且任職於該院骨科的醫師張阮良榮（Dr. Truong Nguyen Khanh Hung）引薦。
林越中提到，越南和台灣是長久經濟發展夥伴，也有相似的文化，有很多的台資企業在越南投資，也有許多越南人來台生活、學習和工作，都有助於促進雙邊更緊密的合作關係，特別是疫情期間，全世界見證了台灣公衛、醫療及健保的傑出表現，很值得借鏡。
林越中透露，在得知台北醫院執行衛福部委辦台灣國際醫療衛生人員訓練中心（TIHTC），所架接的國際醫療院際合作網絡平台資源豐富，包含衛福部所屬的所有醫院，還包含全台優秀的醫療院所，數量超過30家，舉辦的實體與線上課程都很實用、培育人才眾多，迄今成功培訓來自74國、逾2,000位全球醫護及衛生人才，其中有45%來自新南向政策國家，有超過60位越南籍醫護及行政管理人。
林越中分享，對於此次的合作，也十分珍惜與期待，盼與台灣建立長期醫療合作，醫護團隊都能學習到緊急醫療照護、醫務管理及健保等經驗，增進次專科技術，預計規劃最快可於今年年底薦送資深骨科醫師來學習骨腫瘤及軟組織腫瘤治療技術。
此次簽約典禮因應疫情特以視訊方式籌辦，台北醫院院長鄭舜平表示，台北醫院持續拓展雙邊及多邊合作，近年陸續與印、菲、泰、越等國醫院及學術機構建立合作夥伴關係，且學員學習成效良好，獲得多國肯定，此次也非常期待攜手大水鑊醫院的簽約能為雙方醫療開啟新篇章，無論在人才培訓、技術分享、遠距醫療合作、研究等領域都能透過經驗交流共享成長。