名家論壇》韋安／侯友宜的「自律」為什麼讓人難以想象？

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今天（30日），兩位前警大校長都出面力挺和為侯友宜背書。據聯合報報導，警大前校長刁建生表示，2018年選舉，外界質疑同一議題時，警大沒有開會，但警大教務處把資料翻出來，仔細查了一遍，說明侯友宜符合招生規定，的確是可以沒念碩士直攻博士。侯符合招生資格，警大讓他報名、錄取、修業，且有指導教授、有博士論文口試、有提交博士論文，過程都有記錄，而且沒有封存，一切符合規定。
侯友宜博士論文指導教授，前警大前校長蔡德輝則說，「侯友宜的博士論文絕對沒有問題。」並強調，侯研究的內容「台灣地區性犯罪殺人案之研究」是很專門的犯罪心理學研究。侯在研究過程很積極找他討論，不管是質化、量化，整個架構、操作型定義都很清楚，他當時還對侯盯得很緊。
蔡德輝還說，侯友宜40多年前學生時期的認真程度，讓人難以想像。回憶侯就讀警大四年獲「全勤獎」，侯在寢室內務評比，一次都沒被扣過分，這真的很難得。當侯畢業上台受獎，全場掌聲雷動，因為警大同學知道這種標準是最高榮耀。
但是，若以「小人之心，度君子之腹」，是很難理解侯的。一個人可以「演」1天、2天，虛假3年、5年，但是可能40多年都在「演」嗎？
侯在今年的選戰中說，他的對手只有自己，自己和自己競爭。追求的是自己超越自己。而他最大的特質，就是讓人難以想象的「自律」，和近乎苛求的「自我要求」。
侯友宜18歲，從嘉義朴子鄉村，到北部就讀警察大學，然後當警察。幾十年來，都在第一線打擊犯罪。直到離鄉後的第27年，當他成為警大校長時，才有空閒第一次在春節期間，回老家陪父母吃頓年夜飯。
當一線警職時，拼命辦案，侯常常2、3個月見不到老婆、小孩。一位警界朋友說，一次假日在電影院，遇見侯帶女兒看電影。侯忙跟他說，他是剛從辦公室加完班過來的。「哈哈，這有什麼好解釋的。不過侯太完美主義，仿佛休息都是不應該的事，怕別人誤會他在摸魚」，這位警界朋友說。
侯友宜當上新北市長，平日在都會區忙碌辦公，假日則到新北偏遠的村、區巡視。不到4年，市內的29個區，他去過170多次。他每天的作息，幾乎都是只睡5小時，5點不到就起床（部屬常在那時間看到他的回復或指令），每日差不多有5個以上的會議或公務行程。說他是「三五市長」，一點都不為過。
在所有公開資訊中，這4年來，侯很少在國定假日休假。最近的一次，就是今年他母親過世後的那個端午節。
2013年，天下雜誌的一篇專訪中，侯友宜透露他的性格是怎樣養成的。他說，他的父親曾被日本人、國民黨拉去當兵，靠著堅忍的心志撐過苦日子。回到嘉義，在菜市場賣豬肉、做小生意，將四個孩子拉拔大。
排行老三的他回憶，父親每天不用鬧鐘，清晨3、4點就起床，天黑才回家。雖然和孩子說不上幾句話，但其實很注重孩子的操行、讀書環境。家中一直到小妹上大學才買電視，就是不要讓孩子讀書受影響。侯的大哥成為名醫，其他2個兄、妹，也成為（考上）公務員。
小時候，雖然和受日本教育的父親很少講話，但侯長大後才發現自己的性格其實很像父親——重視紀律、生活儉樸。而且，要做一個懂得感恩，對社會有用的人。
雖然，侯給人以「鐵漢」的印象，但也是性情中人。有時偶爾會忍不住眼眶帶紅，尤其是在遭到誤解和無端抹黑時。他42年來的公職生涯，凡事極盡自律地去努力了。然而，所有的事，要當「英雄」就得自己扛，有委屈也只能自己承受。
總之，侯友宜是個有血有肉，不過比一般人更努力、更勇敢、更自律的普通人。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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