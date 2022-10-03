今日來講股／Q4耶誕行情不歡樂　搶短可留意電動車概念股

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至於第四季是怎樣的市況？白易弘指出，往年第四季都會有耶誕節行情，但今年耶誕節行情可能會比較淡化一些，尤其是在消費性電子這個區塊，第四季的焦點可能要轉向車用領域較有機會。由於今年算是電動車元年，不管中國、歐盟或者美國，即便現階段通膨數據仍高、消費性電子需求降溫，但電動車的推展上面大家是不遺餘力。
也因此，白易弘認為，台灣供應汽車零組件或是相關電子元件的廠商都可以做一些留意。他表示，時間拉到上週五（30日）來看，雖然大盤跌100多點，但以個股來講的話，漲的家數比跌的家數多，其中不乏許多中小型的電子股在做表現，其中有不少是汽車零組件或電動車概念股的廠商，如果投資人要搶短的話，可以留意電動車或車用相關。
至於哪些族群要避開？白易弘表示，不妨跟著投信的動作去做，如果投信有持續在買超的，可以留著，如果法人或外資有調節動作的，那可能要先行避開。而近來很夯的解封概念股也要留意，不是每個族群都受惠，像是航空股跟旅行社股之前已經漲過了，這時候避開比較好，但如果是飯店類或是民生消費相關吃的穿的，那麼有可能有一些受惠的機會。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。