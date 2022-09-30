吳克群《披荊斬棘》名次狂掉！捨自己保隊友 嘆：過氣了
吳克群近來參加大陸選秀節目《披荊斬棘》（即《披荊斬棘的哥哥》第二季）人氣翻紅，第三次公演他帶着吳建豪、馬頔、楊長青，對上陳小春戰隊時，就不斷苦思如何不會讓自己隊伍的藝人遭到淘汰，他選擇犧牲自己的人氣，換同隊的弟弟們不要被淘汰，他還因此表示自己已經過氣了。
在公演的拉票環節，吳克群犧牲自己為弟弟們「補血」，他在台上表示：「上一次公演ICE唱了一首最動情的情歌，卻得了最後一名 ！他以為自己會走，但我覺得他真的唱的很好。吳建豪一輩子被叫偶像男神，但是你們知道嗎？他告訴我們他常常也會懷疑自己是不是還不夠好 。馬頔，上一次公演就覺得自己人氣低，可能要走，可是他明明很有才華，值得被人看到。而我就別提了，沒有來參加節目前大家都說我過氣了、消失了，哪怕我從未停止做音樂。」
這個時候台下竟然有很多歌迷大聲喊：「沒有！你沒有過氣！」吳克群接著說：「所以，我們在台上的每個人都有內心的恐懼。我們也都會內心不自信，這首歌就是想告訴你們不用害怕。不要聽旁人的閒言閒語，勇敢的面對挑戰。你就會戴上生命的皇冠 ，創造自己的星際 ，我希望你們能夠把票投給兩個弟弟們 ，我們兩個哥哥會自己照顧自己 ，但是我真的希望我們的弟弟能夠留下 ，因為他們的才華值得被更多人看到！」