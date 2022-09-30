勞保費率112年調高至12% 勞工每月平均多付36元
依《勞工保險條例》規定，勞保普通事故保險費率每2年應調高0.5%，上限為13%。勞動部勞工保險局今（30）日指出，勞保普通事故保險費率自明（112）年起，將從現行的11.5%調升為12%，經扣除內含的就業保險費率1%，112年起將以11%計收勞工保險費，若以被保險人的平均投保薪資35,071元估算，明年起，勞工每月負擔保險費增加36元。
勞保局表示，為維持勞工保險的財務平衡及永續發展，法規已明定勞工保險（普通事故）保險費率自98年起採「費率自動調整機制」，由7.5%逐步微調至上限13%，112年依法調整為12%。自就業保險法施行之日起，勞工保險費率按被保險人當月投保薪資調降1%，故112年1月1日起，勞工保險費率應按被保險人當月的月投保薪資11%計算。
勞保局說明，以111年6月一般單位被保險人的平均投保薪資35,071元估算，雇主每月負擔個別被保險人的保險費將增加122元、勞工每月負擔保險費將增加36元；政府補助保費每月將增加18元。
職業工會以平均投保薪資29,125元估算，工會被保險人每月負擔保險費將增加87元、政府補助保險費每月將增加59元。
勞保局表示，為即時通知投保單位正確計收明年度應繳的保險費，預計於111年9月份繳款單（111年10月25日前寄發）背面印製通函周知投保單位。至於各類被保險人保險費分擔金額表及勞保局全球資訊網的保險費試算功能，將等「勞工保險投保薪資分級表」公告修正後更新，預計會在11月下旬更新。