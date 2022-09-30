15國、112選手競輪 中華隊盼將黃衫留在台灣

國際自由車總會(UCI) 2.1級的2022年國際自由車環台公路大賽，10月2日點燃戰火，共有來自全球26個國家、15支洲際職業車隊和國家隊的122位菁英選手來台拼輸贏，角逐各項冠軍衫與單站冠軍。
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台灣唯一一位世界隊車手馮俊凱今年已經是生涯第12度參加環台賽，他也笑說，「時間過好快，轉眼間已經是老鳥。」談到本次的訓練狀況，他說，「經過幾個月的集訓，大家狀態都很好，也看好隊友盧紹軒、黃文忠等人有機會搶下單站冠軍，也希望把冠軍黃衫留在台灣。」
第六次參賽的黃文忠表示，會全力協助凱哥把黃衫留在台灣。五度代表中華隊叩關環台賽的盧紹軒說：「我會把重心在放在浪漫台三線站，這一站短坡多，挺適合我。」人稱最強YOUTUBER的新店奧特曼李廷威說，以前都看學長比賽，今年終於自己有機會參加環台賽，比賽期間也會錄些影片分享。那不擔心攝影機會影響表現嗎？他說：「攝影機是架在車子前方，如果會開掉，那就是人的問題了。」
教育部次長林騰蛟表示，往年在3月舉行的環台賽，是我國每年國際賽開幕戰，透過網路和歐洲體育的強力放送，讓全球破2億5000萬人看見台灣，今年因疫情延至10月，很開心能代表教育部和體育署宣布：「環台賽回來了！」林騰蛟次長也為中華隊授旗，由王聖慜領隊接下代表隊旗，誓師將亞洲藍衫續留台灣。
為增添比賽可看性，今年除了總成績冠軍(黃衫)、登山王(圓點衫)、衝刺王(綠衫)、亞洲總成績冠軍(藍衫)外，新增每站最具競賽挑戰勇氣表現的「敢鬥賞(白衫)」，獎勵默默為車隊付出的菁英好手，該獎項勢必為兵家必爭之地。
今年將舉辦五站賽事，路線將由北向南移，10月2日在臺北市繞圈賽揭開序幕，由市政府出發直行，繞行景福門後折返，每圈約10.4公里，繞行8圈共計83.2公里，各國衝刺好手將在臺北市站大展拳腳、上演超高強度精彩演出。
10月3日第二站桃園市站，賽段前半段超過60%於快速公路上的長距離巡航路線，讓各國車手將在61、66快速公路上大展身手，並將繞行石門水庫後，於復興區決戰角板山，共計120.59公里。第三站是橫跨新竹縣、苗栗縣與台中市三縣市的浪漫台三線站，經關西、三灣老街、獅頭山風景區、南庄遊客中心、汶水老街、東勢大橋等，終點在石岡旅客服務中心，全程約156.5公里，沿途會有衝刺點與登山點，是決勝關鍵戰。
第四站高雄市站將從愛河畔旁的二二八和平公園出發，途經宗教文化景點佛陀紀念館、旗山、美濃，及猶如「月世界」般的惡地地形田寮後，再從岡山、楠梓、左營切回起點二二八和平公園，長達158.47公里，為今年最長賽段。壓軸的第五站10月6日移師屏東縣大鵬灣，起點在大鵬灣國際休閒特區往濱灣公園碼頭，騎往跨海大橋再繞回起點，每圈約12公里，繞行12.5圈總計為149.83公里，2022年環台賽總體距離將超越665公里。