15國、112選手競輪 中華隊盼將黃衫留在台灣

國際自由車總會(UCI) 2.1級的2022年國際自由車環台公路大賽，10月2日點燃戰火，共有來自全球26個國家、15支洲際職業車隊和國家隊的122位菁英選手來台拼輸贏，角逐各項冠軍衫與單站冠軍。





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