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替柯志恩站台　馬英九：陳其邁一點都不暖

▲馬英九認為，陳其邁與他的暖男形象「真的是差太遠了」。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.09.30）
▲馬英九認為，陳其邁與他的暖男形象「真的是差太遠了」。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.09.30）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-09-30 21:20:08

國民黨高雄市長參選人柯志恩首場誓師大會，今（30）日晚間在高雄台糖夢時代旁空地登場，前總統馬英九則痛批陳其邁過去的言行和暖男形象差太多，高雄人民不幸福、自殺率最高，這些「陳市長都有責任」。

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馬英九首先用台、客、原住民語向大家打招呼，他指出並不認識陳其邁，但陳其邁並不是暖男，高雄氣爆發生時，是很多高雄人心中的痛，當時身為例為的陳其邁，在8月7日請當時的經濟部長張家祝到立院備詢，張家祝已經到過氣爆現場好幾次，當天正是罹難者的頭七，陳其邁看到張家祝就痛罵冷血、無恥、不是人，張部長拒絕羞辱，便提出辭呈，政府因此少了一位優秀的經濟部長，陳其邁這種態度，與暖男形象「真的是差太遠了」。

馬英九說，媒體調查，2022年6都宜人大調查，高雄市民幸福感、光榮感都是排名第五，是後段班；另一媒體2021年縣市幸福指數大調查也是排名最後，連兩年落後，而且高雄接連出現21具浮屍、自殺率還是六都之首，「陳市長都有責任」、「暖男到哪裡去了？」、「他做了什麼？」。

馬英九說，柯志恩是學教育心理學的，特別有看法，由柯志恩來當市長非常合適，對於媒體詢問這場造勢與四年前韓國瑜三山造勢人數似乎有差別，馬英九認為，柯志恩有她的魅力，相信人數會愈來越多，國民黨也會努力。

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