高球／印度卡漢狂掃7鳥無柏忌 台灣二選手並列第2

2022台灣名人賽暨第三十六屆三商杯高爾夫邀請賽總獎金增至100萬美元，創下台灣男子高爾夫比賽歷史新高紀錄，今在台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）的第二回合，兩位台灣選手暫並居第二，印度的卡漢（Rashid Khan）以低於標準桿七桿的65桿，兩回合總桿低於標準桿12桿的132桿，躍居領先。





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