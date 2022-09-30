高球／印度卡漢狂掃7鳥無柏忌 台灣二選手並列第2

2022台灣名人賽暨第三十六屆三商杯高爾夫邀請賽總獎金增至100萬美元，創下台灣男子高爾夫比賽歷史新高紀錄，今在台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）的第二回合，兩位台灣選手暫並居第二，印度的卡漢（Rashid Khan）以低於標準桿七桿的65桿，兩回合總桿低於標準桿12桿的132桿，躍居領先。
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這項四回合七十二洞的大賽將比至10月2日，今天前兩回合結束，大會取兩回合總桿146桿以內共59位選手（包含一位業餘選手），晉級後兩回合決賽。
印度的卡漢今天抓七鳥無柏忌，他賽後表示今天打得很好，他很享受比賽過程，推桿與鐵桿都準，28推，只有兩個洞失誤未成功打上果嶺，為自己製造了不少抓鳥機會，很多是20呎左右的小鳥推桿；另外像自己的最後一洞第九洞四桿洞，雖然開球失手，三桿才打上果嶺，但一記13呎推桿漂亮救帕，讓他今天未出現一個柏忌。他在2019年以並列第五作收。
詹世昌今天六鳥二柏忌，他是下午部分自第10洞出發，在第13洞五桿長洞幸運地連續兩次擦撞到樹，都還彈回球道，最後6呎推桿抓鳥，第16洞是18呎上坡小鳥推桿，其後自第4至7洞連續抓下四鳥，有兩洞都是6呎小鳥推桿，另外兩個五桿洞都是一切一推抓鳥；可惜的是第3及第8洞分別因開球失誤與出現三推，都吞下柏忌。他今天推桿準，27推。
他賽後表示，下午風向很亂，能打出這樣的成績，很滿意了，尤其是另有兩個洞漂亮救帕，感覺很好！目前他與領先者差距四桿，「這沒什麼問題！明天希望能發揮更好水準，打出65或66桿，目標是追上領先者！」
王偉祥今天五鳥三柏忌，前九洞鐵桿準度高，後九洞就沒有那麼好，推桿的感覺還是不錯，28推；第三洞的15呎小鳥推桿與第16洞的12呎小鳥推桿都是代表作表現，第一洞太積極出現三推吞柏忌，第六洞打歪找不到球，打成了「遺失球」吃柏忌，整體來說，今天的旗位比昨天難，不過自己力求抓鳥機會。今天他有13個洞成功打上果嶺，他說，明天的鐵桿再調整一下，目前的排名還是很好的位置，明天再拼一下，希望能站到更好的排名。
而泰國的提彭今天也是鐵桿準，只有三個洞未成功打上果嶺，開球也不錯，打得很直，他在第六洞的五桿洞，兩桿打上果嶺，一記9呎老鷹推桿進洞，是今日最佳；可是他說同樣是五桿洞的第七洞，也是兩桿打上果嶺，卻出現三推，只打出帕。他的策略是有信心的開球在球道上，第二桿就比較容易打上果嶺，尋求射鳥機會。
地主選手葉昱辰今天抓八鳥，是今日抓鳥最多的選手，但是賺得多也花得多，另有一「雙柏忌」及四個柏忌，最後打出70桿，以140桿自第18位暫上升並列第11位。他表示後兩回合要減少失誤，尤其是第8-12洞，是自己的關鍵洞。
這項比賽自2019年的90萬美元（約合台幣2700萬元），增加至100萬美元（約合台幣3100萬元），冠軍獎金也從18萬美元（約合台幣540萬元），升至20萬 美元（約合台幣620萬元）（註：以1美元等於台幣31元計算）。
隸屬亞巡賽的台灣名人賽連續兩年因為全球疫情影響，外籍選手受限於入境防疫隔離措施，無法來台參賽，因此大會於2020年及2021年舉辦分別為總獎金台幣1200萬元及台幣1500萬元的台巡賽；不過仍居兩年來台巡賽總獎金最多的一場比賽。