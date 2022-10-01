秋老虎要發威！高溫衝37度最盛期曝 最快這時將降溫轉雨
中央氣象局表示，今（1）日各地天氣為晴到多雲、穩定的天氣，環境偏東南風，迎風面東南部及恆春半島有些零星降雨的機會，而午後西半部山區有零星短暫陣雨，不過因為水氣較少，所以對流發展範圍較小，雨勢也不大，各地早晚低溫在25、26度左右，高溫在33至35度。
在溫度方面，氣象局指出，今日白天偏熱且紫外線較強，台北市、雲林、嘉義及南投地區可能有局部36度以上高溫出現，外出務必要做好防曬並多補充水分，但日夜溫差較大，早出晚歸請留意溫度的變化。下週日至下週二（2日至4日）各地大多為晴到多雲、穩定的天氣，高溫33至35度，局部溫度會再更高一些，感受溫暖偏熱；水氣偏少，僅迎風面東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後則是在西半部山區發展，不過降雨範圍小、且較短暫零星。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，明日至下週二為「秋老虎」最盛期，將有更多地區的最高溫被推升至37度左右；下週三（5日）清晨至上午，東北風漸增強，北台雲量漸增，轉有局部雨，氣溫漸降，北台轉濕涼、白天氣溫下降幅度較大，花、東下午起亦轉有局部雨，中南部地區受影響較小。
至於位於日本南方海面的第18號颱風「洛克」，持續朝日本東方海面移動，對台灣沒有直接影響。（編輯：林莞茜）