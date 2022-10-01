陳時中競總今成立！綠營「4大咖」到場助陣 選址藏玄機
2022選戰將至，各陣營嚴加備戰，民進黨台北市長參選人陳時中昨晚預告，今（1）日下午15時，將舉行競選總部成立大會，到場嘉賓名單包括總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌和競總主委陳建仁，聲量相當浩大，而他也期盼透過集結的力量，一掃近日悶悶的陰霾，邀請支持者帶著愉快、正面、積極的心情參加這場用心籌備的活動，為他贊聲。
陳時中在臉書上邀請支持者一起來「鬥鬧熱」，並提到「面對首都選戰，我知道這陣子很多朋友心裡感覺到悶悶的」，因此希望藉由今日的好天氣，一起來參加成立大會，看看他的競選總部，並為他的工作團隊夥伴鼓勵打氣。
陳時中的競選總部設在民進黨中央黨部旁，同時也是蔡英文2020年總統選戰競選總部位址，他表示「延續總統的好氣勢」，同時也代表他認同總統的政策，並稱未來若當選市長，要「把事做好」，讓台北更好、台灣共好。
面對對手邀請天王級人物輔選，國民黨台北市長參選人蔣萬安競選總部，仍卡在租金與風水等問題遲未有下落，而無黨籍參選人黃珊珊則已在9月25日成立競選總部，並對陳時中的競總成立大會不以為意地表示「總統級輔選，但民調好像也還好吧」。（編輯：林莞茜）