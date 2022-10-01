竹北便當輸新北？ 鄭朝方臉書po 80元雞腿便當網友狂推
有竹科人在網路上po出竹北、新北買的便當PK照，大嘆竹北物價高漲！竹北市長候選人鄭朝方昨天午餐時間在臉書粉專po出一個80元的高CP值雞腿便當，結果吸引大批網友前來朝聖，這篇貼文當天的按讚數就突破兩千人。鄭朝方在貼文中說：「誰說竹北沒有高CP值便當！這顆便當80塊！最近網路上都在熱烈討論，竹北便當比雙北還貴，我來為各位朋友介紹一家高CP值便當『忠益雞腿飯』。」
從鄭朝方臉書秀出的照片可以看到，便當裡有隻已經切塊的大大炸雞腿，配上炒豆芽、青江菜、豆乾炒雞胗三樣配菜，飽滿的菜色讓人看了就相當滿足。「這真的很便宜欸！超划算」、「有人要跟我湊2個嗎~~~~」、「該揪團去買了」、「幫我找到90塊的雞腿飯，那我這票就投給你了」，網友們對於這個有一樣主菜、三樣配菜的高CP值便當，紛紛給予好評。連國宴主廚也在下面留言推讚，名嘴黃益中更留言想要朝方帶他去吃，也有人建議鄭朝方：「看起來很好吃！朝方哥如果當選市長，一定要推動美食城市！你當代言人很有說服力！」
鄭朝方還在貼文中強調，老闆特別說：「一個便當90，兩個便當160。」一瞬間他還以為他聽錯價格了呢！馬上就跟老闆說：「我要兩個！」鄭朝方表示，這段期間他走遍竹北市各個角落，發現有很多美景、美食，也樂於在臉書上和大家分享，當選後也會好好來推廣行銷，讓大家認識竹北之美，吸引更多人來竹北玩。