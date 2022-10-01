北榮新竹分院舉辦重陽敬老健康樂齡關懷社區園遊會

此外，為使社區居民能妥適透過預防保健活動，進而延緩失能、失智與老化等問題，設計13個有趣的闖關攤位，如「一針就上，心安體壯」、「器而不捨，讓愛延續」、「知足腸樂，順暢如意」、「健康小站，面面俱到」、「老少聰明吃，健康跟著來」、「防疫新生活，守護心健康」、「竹榮藥材行，歡樂健康GO」、「養肌防老，銀髮族降肉計畫」、「你今天有控嗎？請問糖三臟！」、「打造無敵星星，健康So Easy」、「走進竹榮中醫，識百草知藥性」、「護心顧肺對對碰，愛乳骨力好棒棒」、「廉手玩很大，廉政反貪社會參與活動」。參加「重陽敬老 健康樂齡」關懷社區園遊會闖關集點活動者，集滿攤位5個章印，即可在「報到處」兌換精美贈品一份，歡迎鄉親扶老攜幼踴躍同樂。
健康是人生最重要的資產！有些民眾年輕時存錢為能安心退休，卻忽略健康也要儲蓄，直至老年衰弱多病，才發現健康負債累累。所以從年輕時養成健康生活型態、預防慢性病、定期進行健康風險評估並追蹤相關項目，讓老年生活擁有豐厚的健康資本，能自由快樂的享受人生。因此，假此次園遊會集聚全院各科室之力安排預防保健通關活動並與竹東鎮各機關學校、表演團體、社區發展協會及溪南各庄健康據點共同演出，活動內容豐富多元、寓教於樂，希望籍由群策群力，一起營造竹東鎮高齡友善宜居環境，提升社區民眾健康福祉，本活動也等同該院年度社區健康服務的成果展現，會場安排有抽獎活動，各攤位也有過關贈品，要讓鄉親父老過個健康歡樂的重陽佳節。
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