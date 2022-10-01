少女魂斷北宜！摔車原因曝 警依過失殺人移送男友、車主
16歲周姓少女昨（30）日上午9時許，無照騎乘和男朋友借的魅力（Many）機車，到北宜公路兜風，卻不慎失控自摔至對向車道，遭水泥車輾過慘死，據警方初步調查，事故原因疑為機車輪胎被磨平，已通知替女友借車的22歲林姓男友、19歲車主到場，訊後除針對違規借未成年機車開罰外，另依過失殺人罪將兩人移送法辦。
周姓少女在發生事故前，曾在個人IG限時動態上發文稱要借機車，不過過沒多久後，便再度發文表示「已經借到機車了，到時候會騎魅力（Many）上山練習「卡普」（機車過彎時傾角壓車）」，只是當時他還和朋友討論「可以告訴我魅力（車種）怎麼跑山嗎？」朋友則開玩笑回應「我教你，記得上山到坪林都走對向就好了，這樣比較符合魅力的特色」而周女則回應「X不要靠X！超好笑」還打上限時動態說「超好笑又夠屁，哈哈哈哈哈，我會被撞死」沒想到一語成讖，隔天發生打滑摔車事故摔倒對向，遭水泥預拌車輾過身亡。
據警方初步調查，周姓少女當時騎乘機車時，在過彎時打滑自摔滑行至對向車道，剛好對向車道一名50歲鄭姓司機駕駛水泥車經過，卻因煞車不及無法閃避，當場將周姓少女輾過，救護人員趕抵現場後，少女已無生命跡象，雖立即送往萬芳醫院急救仍宣告不治。而調查中也發現，該輛機車輪胎已被磨平。
由於周姓少女年僅16歲，依現行規定不可騎乘機車，警方在事發後已通知張姓機車車主，以及幫忙借機車給少女的林姓男友到場，並依《交通管理處罰條例第23條》對借車給未成年騎乘機車的車主張男開罰6000元到12000元，同時針對借輪胎被磨平的車輛給周姓少女騎乘一事，訊後依過失殺人罪嫌移送法辦。（編輯：林莞茜）