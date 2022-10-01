出席中國國慶招待會！李克強：堅持一國兩制、九二共識

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李克強聲稱，今年中國發展歷程極不尋常，面對複雜嚴峻的國內外形勢，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全國上下銳意進取，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，構建新發展格局，推動高品質發展，堅持統籌疫情防控和經濟社會發展，加大宏觀政策實施力度，以改革開放激活力增動力，保持物價水準總體穩定，扎實保障民生，積極應對旱澇、地震等災害，成功舉辦北京冬奧會、冬殘奧會，各項事業取得新成績，實屬不易。
李克強並指出，推動中國經濟行穩致遠，要著力穩住經濟基本盤，中國政府有力應對超預期因素衝擊，及時果斷出台穩經濟所有政策，把穩經濟放在更加突出的位置，保市場主體穩就業穩物價，多措並舉擴大有效需求。深入實施創新。當前發展仍面臨不少困難和挑戰，要時不我待，把穩經濟各項政策有力有效落實到位，調動各方面積極性，集中精力辦好自己的事，鞏固經濟回穩基礎、力促回穩向上，有信心有能力確保經濟運作在合理區間。
在提到港澳台、兩岸關係時，李克強則說，北京堅定不移、全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，全力支援特別行政區政府依法施政、發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。全面貫徹新時代黨解決臺灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，積極推動兩岸關係和平發展、融合發展，共創祖國統一、民族復興歷史偉業。