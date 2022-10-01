跨世代／外送宅經濟持續成長　賴香伶籲專法才是真解方

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴香伶進一步指出，包含外送員和平台間協議、客速等等的溝通管道也已經更加成熟，此時討論不管是全國性立法或是地方政府自治，條例規範都已經比當年更加完整，「我覺得今天討論這個議題是非常重要的一個時間點」。
如果是一般的僱傭關係，那麼規則就會很明確，包含特休、考績、獎懲等等，現有的規範下，勞基法已經可以從點線面各種方式保障勞工，不過像是勞工對於平台的申訴，常常只是獲得機械式的回答，「那我的後勤到底是在馬來西亞？印尼？還是印度？這種迷霧式管理的方式，也讓勞工很難申訴」，不過他也不是不管理，可以看到外送的系統都會有接單、發薪、受到客訴、發放獎金的計算方式，但是外送員會面臨到的糾紛可能來自和公司之間、商品提供的店家之間與用戶之間，那現有的髮露是如何辦理的？就可以成為修法經驗的重要觀點，這個行業如果真的要成熟穩定的立法，那麼外送員的聲音才是最重要的參考。
然而10萬外送員，有多少人當作本業，或是真正收入的來源，如果10萬大軍只有1成是全職外送員，那麼就會受到挑戰，「就那麼一點點人，有需要去訂定專法嗎？還是回歸現有的勞動法規、民法契約適用即可？」賴香伶表示，但回頭來看，要適用食品衛生法規、交通法規或是貨運管理條例，「怎麼看都不對，那麼制定專法才是真正直接面對問題和積極解決的態度」。