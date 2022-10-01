鄧紫棋閉關半年零收入！談退休生活　竟脫口「去死」

G.E.M. 鄧紫棋終於推出全新專輯《啓示錄》，近來她也因新專輯接受音樂指標性媒體Billboard專訪，分享更多在製作專輯時的心情，也透露近兩年因為大環境很少見到自己家人，因此有更多時間深思，她發現在閉關做專輯的那陣子是「一分錢都沒賺過」，直到看到帳單才感覺自己當時其實挺有勇氣，更直言：「如果退休了，是不是可以直接去死。」
近來為宣傳新專輯《啓示錄》，鄧紫棋也接受Billboard專訪，暢談關於這張作品的幕後花絮。她透露這幾年因為大環境，腳步也慢了下來，也常陷入對自身意義的思考，近年也養成了每天祈禱的習慣；更在創作中紀錄對於生命的疑問，也接收到一些解決問題的啓示，甚至在命名專輯名稱時糾結了一個月，她表示當決定稱這張專輯為《啓示錄》，心裡總想著：「我真的要引用這麼有名的一本書嗎？」甚至在製作專輯閉關的半年之間，事後驚覺竟然在那陣子是「一分錢都沒賺過」，直到回頭看到帳單，發覺不停的在花錢後，笑說瞬間感覺當時自己其實滿有勇氣的。
此外，她也分享在兩年前想過：「如果我的人生意義只是用音樂為大家帶來動力，那有一天退休，我是不是可以直接去『死』了？」她笑著說出了這句沉重的自我拷問，卻也拋出了許多人一直在思考的「人生的意義」，直到現在，她說自己是「為愛而生」，一切出於愛，這就是意義。
※【NOWnews 今日新聞
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