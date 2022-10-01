2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

鄭家純才裸身道歉！又曬「超辣私密照」求鑑定：本人很白

▲鄭家純露出性感美胸曲線致歉，被誇很有誠意，而她今（1）日又PO出「私密照」求鑑定「本人很白」。（圖／翻攝自鄭家純IG）
▲鄭家純露出性感美胸曲線致歉，被誇很有誠意，而她今（1）日又PO出「私密照」求鑑定「本人很白」。（圖／翻攝自鄭家純IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-01 16:52:29

藝人鄭家純（雞排妹）外型清純、身材火辣，時常在臉書發表政治評論，她上月曬出「參選照」並提出「三大政策」，更直呼「純色家純，望您牽成」，看起來煞有其事，不過其實只是為了宣傳品牌，蹭一波選舉熱潮。她近日又因寫真書《純熟》延遲上架，PO出躺在床上露渾圓半球曲線的美照和全裸跪地的剪影道歉，被誇「超有誠意」，她今（1）日更曬出4張美照和「私密照」，直呼「本人很白，不信可以來現場看」，掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲鄭家純第一次延後出貨，用美照跟粉絲道歉。（圖／翻攝自鄭家純FB）
▲鄭家純第一次延後出貨，用美照跟粉絲道歉。（圖／翻攝自鄭家純FB）
▲鄭家純裸身剪影，用書法字刻意遮點。（圖／翻攝自鄭家純FB）
▲鄭家純裸身剪影，用書法字刻意遮點。（圖／翻攝自鄭家純FB）
▲藝人鄭家純（雞排妹）在臉書PO出穿著白色套裝的美照。（圖／翻攝自鄭家純臉書）
▲藝人鄭家純（雞排妹）在臉書PO出穿著白色套裝的美照。（圖／翻攝自鄭家純臉書）
鄭家純上月23日突然拋出自己要參選的震撼彈，照片中她穿著白色西裝套裝，擺起參選人的姿勢，標註「純色候選人鄭家純」，同時也提出自己的提倡三大政策，分別是「正視性慾，解放愛慾」、「每日一色，魅力四射」、「設立專區，慾望除罪」。

▲鄭家純宣布「正式參選」。（圖／翻攝鄭家純臉書）
▲鄭家純宣布「正式參選」。（圖／翻攝鄭家純臉書）
她今天又在臉書PO出穿著白色套裝的美照，表示「等等穿這套去掃街拜票，準備熱到」，此外，她還在留言處PO出一張直逼腿根的私密大腿辣照，透露「給關心我腿部膚色的人，攝影棚環境燈偏黃，加上我懶得調色溫，所以照片看起來較暗沉，本人很白，不相信的話可以來拜票現場看」。

▲藝人鄭家純（雞排妹）在臉書PO出穿著白色套裝的美照。（圖／翻攝自鄭家純臉書）
▲藝人鄭家純（雞排妹）在臉書PO出穿著白色套裝的美照。（圖／翻攝自鄭家純臉書）
貼文及照片一出，網友紛紛留言，「選民只好融化」、「家純辛苦了」、「阿純凍蒜」、「白嫩」、「阿純好美」、「白就是讚」、「嫩到像穿絲襪了」。（編輯：郭佩蓉）

▲鄭家純（雞排妹）PO出一張直逼腿根的大腿辣照。（圖／翻攝自鄭家純臉書）
▲鄭家純（雞排妹）PO出一張直逼腿根的大腿辣照。（圖／翻攝自鄭家純臉書）
▲鄭家純出道10年。（圖／千巡影世提供）
▲鄭家純出道10年。（圖／千巡影世提供）
▲鄭家純出道10年。（圖／千巡影世提供）
▲鄭家純身材火辣。（圖／千巡影世提供）

▲鄭家純最後一本寫真集確定收錄露點作品。（圖／鄭家純臉書）
▲鄭家純最後一本寫真集確定收錄露點作品。（圖／鄭家純臉書）

具俊曄「每天刺肉」親紋婚戒 ！大S難忘：唯一追我的是他

三上悠亞要結婚了？「絕美婚紗照」兩片布遮不住G級豪乳

北一女神脫了！比基尼洩「C級雪乳」　逆天身材白到發光

F級辣模「戰袍級比基尼」只靠1條布！羞曝樓下看光光真相

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀