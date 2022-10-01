鄭家純才裸身道歉！又曬「超辣私密照」求鑑定：本人很白
藝人鄭家純（雞排妹）外型清純、身材火辣，時常在臉書發表政治評論，她上月曬出「參選照」並提出「三大政策」，更直呼「純色家純，望您牽成」，看起來煞有其事，不過其實只是為了宣傳品牌，蹭一波選舉熱潮。她近日又因寫真書《純熟》延遲上架，PO出躺在床上露渾圓半球曲線的美照和全裸跪地的剪影道歉，被誇「超有誠意」，她今（1）日更曬出4張美照和「私密照」，直呼「本人很白，不信可以來現場看」，掀起熱議。
鄭家純上月23日突然拋出自己要參選的震撼彈，照片中她穿著白色西裝套裝，擺起參選人的姿勢，標註「純色候選人鄭家純」，同時也提出自己的提倡三大政策，分別是「正視性慾，解放愛慾」、「每日一色，魅力四射」、「設立專區，慾望除罪」。
她今天又在臉書PO出穿著白色套裝的美照，表示「等等穿這套去掃街拜票，準備熱到」，此外，她還在留言處PO出一張直逼腿根的私密大腿辣照，透露「給關心我腿部膚色的人，攝影棚環境燈偏黃，加上我懶得調色溫，所以照片看起來較暗沉，本人很白，不相信的話可以來拜票現場看」。
貼文及照片一出，網友紛紛留言，「選民只好融化」、「家純辛苦了」、「阿純凍蒜」、「白嫩」、「阿純好美」、「白就是讚」、「嫩到像穿絲襪了」。（編輯：郭佩蓉）