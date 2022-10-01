中職／悍將洋砲卡洛斯初登場　最愛吃台灣「豬腳」

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悍將總教練丘昌榮說，現在把卡洛斯升上來，也同時讓他適應一下中職的環境，並觀察他適應的狀況，有機會的話可能會把他放在明年的洋將選項當中，而今晚他是取代洋投范米特的洋將位置。
卡洛斯本季已經在二軍有過8場出賽，29個打數打出9支安打，包含4支二壘安打及一支全壘打，長打率高達.552，打擊率也有.310，終於獲得上一軍的機會，卡洛斯覺得非常興奮，在昨天隨隊之後，他也發現一軍的球迷比較多，並且都非常熱情。
首次到亞洲打球的卡洛斯，對於台灣的球場應援也覺得十分驚奇，因為台灣的球迷都會隨著場上的音樂一起跳舞加油，在國外則比較多在中場時間才會有跳舞的橋段。
來自多明尼加的卡洛斯，表示他認識中職目前所有的「多明尼加」洋將，包含獅隊的羅薩、柯瑞，以及中信兄弟的「里長伯」福來喜及MVP德保拉，聽聞德保拉在台灣的人氣很高之後，他也表示德保拉的個性非常好，也相當開朗外放，所以在中職有這麼高的人氣完全不意外。
卡洛斯跟自己隊上的洋投富藍戈，兩人在美職效力於亞特蘭大勇士隊小聯盟時就認識，因為兩人姓氏相同，都是Franco，所以會開玩笑以西班牙文的堂兄堂弟互相稱呼，但他們其實是沒有親戚關係的。
第一次來到台灣，卡洛斯說他已經有嚐過台灣的美食了，最中意台灣的肉類，還用台語說最喜歡吃的就是「豬腳」，他也說他有聽過台灣美食「臭豆腐」的威名，問他想不想試試看，他則笑說「不想」。