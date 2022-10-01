產業群聚強化競爭優！加工區管理處屏東科技產業園區招商

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加工出口區管理處第3組組長游淑惠表示，屏東擴區鄰近屏東科技產業園區，對面則是屏東科學園區，也鄰近汽車產業專區、六塊厝產業園區，產業群聚效應強，企業入駐屏東擴區，能和上下游產業一起打拼，該處也會陪伴企業成長，相信在中央、地方政策推動下，入駐屏東擴區串連屏東產業聚落，將帶動產業升級，企業必定能再創事業高峰。
游淑惠說，屏東科技產業園區2期擴區地點，位於屏東科技產業園區西北側，占地約26.86公頃，預估促進投資50億元、提高產值100億元、創造790個就業機會。
游淑惠指出，屏東科技產業園區2期擴區地點，除產業群聚效應，能強化競爭優勢，該區域也已被行政院規劃為高鐵特定區，未來高鐵、台鐵與快鐵三鐵共構，企業前往高鐵僅需3分鐘車程，台鐵僅需3分鐘車程，且屏東擴區距高屏大橋不到2公里，跨過高屏大橋10分鐘即可抵達高雄市，將和高雄市區形成都會生活圈，企業洽商、談生意南來北往，人流、物流交通動線，均可通行無阻。
游淑惠並指出，為使與會企業更瞭解未來屏東發展全貌，此次座談會也介紹屏東縣現有工商產業發展，以及產業發展願景，並說明縣內既有園區及即將開發動工的各園區，從推動期程、引進產業類別與租金措施等內容一應俱全，期待企業都能選擇落腳屏東。