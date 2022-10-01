2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

產業群聚強化競爭優！加工區管理處屏東科技產業園區招商

▲經濟部加工出口區管理處舉辦屏東科技產業園區2期招商座談會活動，由組長游淑惠(中)主持。(圖／記者黃守作攝，2022.10.01)
▲經濟部加工出口區管理處舉辦屏東科技產業園區2期招商座談會活動，由組長游淑惠(中)主持。(圖／記者黃守作攝，2022.10.01)

記者黃守作／高雄報導

2022-10-01 22:40:00

經濟部加工出口區管理處於今(1)日，攜手財團法人資訊工業策進會、屏東工策會，以屏東產業再創新局為主軸，在屏東科技產業園區，舉辦屏東科技產業園區2期招商座談會活動，預估促進投資50億元、提高產值100億元、創造790個就業機會，與會的企業廠商，均對屏東科技產業園區擴區，將帶動當地產業發展，投以熱烈期待。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲經濟部加工出口區管理處舉辦屏東科技產業園區2期招商座談會活動，企業廠商踴躍參與，均對屏東擴區帶動當地產業發展，投以熱烈期待。(圖／記者黃守作攝，2022.10.01)
▲經濟部加工出口區管理處舉辦屏東科技產業園區2期招商座談會活動，企業廠商踴躍參與，均對屏東擴區帶動當地產業發展，投以熱烈期待。(圖／記者黃守作攝，2022.10.01)
經濟部加工出口區管理處舉辦屏東科技產業園區2期招商座談會活動，是由加工出口區管理處第3組組長游淑惠主持，該處簡任技正李昭興、第3組投資科科長羅豐穎、資訊工業策進會組長許加政、屏東工策會總幹事李坤、屏東縣政府城鄉處副處長吳哲瑋，以及彰化商銀、世德工業、聚鉑精密科技企業廠商與會。

加工出口區管理處第3組組長游淑惠表示，屏東擴區鄰近屏東科技產業園區，對面則是屏東科學園區，也鄰近汽車產業專區、六塊厝產業園區，產業群聚效應強，企業入駐屏東擴區，能和上下游產業一起打拼，該處也會陪伴企業成長，相信在中央、地方政策推動下，入駐屏東擴區串連屏東產業聚落，將帶動產業升級，企業必定能再創事業高峰。

游淑惠說，屏東科技產業園區2期擴區地點，位於屏東科技產業園區西北側，占地約26.86公頃，預估促進投資50億元、提高產值100億元、創造790個就業機會。

游淑惠指出，屏東科技產業園區2期擴區地點，除產業群聚效應，能強化競爭優勢，該區域也已被行政院規劃為高鐵特定區，未來高鐵、台鐵與快鐵三鐵共構，企業前往高鐵僅需3分鐘車程，台鐵僅需3分鐘車程，且屏東擴區距高屏大橋不到2公里，跨過高屏大橋10分鐘即可抵達高雄市，將和高雄市區形成都會生活圈，企業洽商、談生意南來北往，人流、物流交通動線，均可通行無阻。

游淑惠並指出，為使與會企業更瞭解未來屏東發展全貌，此次座談會也介紹屏東縣現有工商產業發展，以及產業發展願景，並說明縣內既有園區及即將開發動工的各園區，從推動期程、引進產業類別與租金措施等內容一應俱全，期待企業都能選擇落腳屏東。

體驗不同的感受！高雄港務分公司辦原鄉部落登山走讀

致力扎根廉政教育！加工區處及水公司辦廉政小尖兵活動

落實國防自主！海軍玉山軍艦交艦

推廣智慧科技！高市勞工局與台塑締結石化安全伙伴

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀