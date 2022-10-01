最後一武／武神球員生涯最感謝「飛總」　談到家人大淚崩

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潘武雄首先感謝到統一集團董事長凃忠正及領隊蘇泰安，及統一獅前領隊林增祥的賞識，還有球團的行政人員們，也感謝中華職棒對台灣棒球的付出，給球員很多舞台，讓球員有發光發熱的機會。
潘武雄也非常感謝教練，除了帶領他加強球技上的進步外，呂文生還特別教會他團結、信任及韌性，他還特別提到有一年棒球失去樂趣，有一位老師特別加強他的身心靈輔導，讓他重拾對棒球的熱情，他也感謝統一獅隊的防護團隊，並表示應該對他蠻頭痛的，辛苦他們了。
「TAKE」也感謝他的老婆，能在他出外比賽時把家顧好，並包容他比賽打不好時的臭臉，而在感謝家人時，潘武雄一度啜泣，說不出話，表示非常感謝爸爸媽媽叔叔，叔叔就像第二個爸爸一樣照顧他，媽媽始終提醒他要小心不要受傷，卻還是帶著傷回家，看到她的不捨，表示現在退休了不會再受傷，請他放心，當感謝到父親時，潘武雄感謝爸爸的嚴格栽培，教出一個很棒的兒子，有這番成就也非常為爸爸感到驕傲。
潘武雄也表示非常高興在台南棒球場舉辦引退儀式，雖然過幾年就會移動主場到亞太棒球場，但是台南棒球場就像他第二個家，充滿他許多與球迷、教練及隊友的奮戰回憶。
最後潘武雄向球迷致謝，感謝球迷對他17年職棒生涯的支持，陪他走過快樂、悲傷，有歡笑有淚水的路程，雖然很不捨，但他強調他沒有離開大家，「心永遠與大家同在」，並希望球迷們繼續支持統一獅、中華職棒，給更多後輩們更好的棒球環境。