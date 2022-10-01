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關西迎風館下一步 周江杰：公民審議決定

▲針對關西迎風館的下一步，新竹縣長候選人周江杰認為應該交由公民審議決定。（圖/周江杰團隊提供）
▲針對關西迎風館的下一步，新竹縣長候選人周江杰認為應該交由公民審議決定。（圖/周江杰團隊提供）

業務處/綜合報導

2022-10-01 23:12:17

民進黨新竹縣長候選人周江杰協同關西議員候選人吳發勝、關西鎮長候選人曾綉雅到關西迎風館會勘，這個原來是亞洲最大泰迪熊博物館，現今成了漏水蚊子館；周江杰表示，應透過公民審議的方式，由下而上地讓關西民眾參與討論，決定迎風館的下一步該何去何從。
周江杰表示，爭取連任的新竹縣長楊文科，在處理城市發展總是無能為力，協調不了的蚊子館不是丟給中央，就是踢給鎮公所。例如竹東文創藝術村，就是甩鍋給台鐵，而新竹縣政府申請補助一億元的關西迎風館，施工品質低落、漏水、租金高缺點多，廠商決定搬到台中經營，租金甚至比關西低廉，變成蚊子館後也是甩鍋給鎮公所。

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根據中央社報導，新竹縣政府提供新聞資料指出，關西迎風館早年為農民活動中心，後轉型為產業交流中心，土地與建物所有權人為關西鎮公所。新竹縣府表示，為促進觀光、振興經濟，民國105年與關西鎮公所簽訂「新竹縣關西鎮迎風館租賃契約」，契約自105年1月2日至114年12月1日止，並委託泰迪天地有限公司經營「小熊博物館」，107年9月正式營運。受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，「小熊博物館」來客數呈現斷崖式驟降，打擊業者繼續營運意願，即便協助業者紓困，但受到疫情持續影響，業者決定在今年3月提前終止契約，縣府也向關西鎮公所提終止租約，擬將館舍及土地交還鎮公所。為有效利用空間，竹縣府與關西鎮公所多次溝通協調，並由公所針對迎風館未來功能做地方民意調查，結果大多期望轉型成運動休閒中心及農產品產銷中心（兼設假日市集），因此公所將以此方向做規畫，縣府則將持續協助公所。

關西議員候選人吳發勝也批評指出，活動中心長期閒置，問題很多，小熊博物館承租時漏水花了幾千萬，成效不彰，當務之急是趕快承租出去，不要把它變成蚊子館變成環境治安隱憂。
關西鎮長候選人曾綉雅說，迎風館本來是關西鄉民的驕傲，現在則是讓人覺得丟臉，連基本的花草都照顧不好，可見鎮公所失能的程度。她也表示，支持周江杰提出公民審議的方式決定迎風館去留，迎風館何去何從是關西鄉親最關心的議題之一。有人建議要把它變成運動中心、仙草博物館，或者冰淇淋博物館。
周江杰提出應透過公民審議的方式，由下而上地讓關西民眾參與討論，如何利用既有建築，提供軟體服務，而不是蓋了又拆、拆了又蓋的方式，只是浪費公帑。周江杰認為：關西鎮民有足夠能力決定關西未來。他認為浪漫臺三線可以在關西鎮作為新竹縣的源頭，讓大家可以有一個休憩的地方。
曾綉雅贊成周江杰的建議，就任後會先開公民討論會，透過社區營造由下而上邀請東安里、附近里民一起來討論迎風館到底怎麼做才好。她表示，迎風館結構請建築師來看過，因為它的結構還好好的，拆掉重蓋要花更多納稅人的錢，原則上以修繕，防水、漏水以太陽能板處理，至於怎麼處理，則會傾聽鄉民的意見。

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