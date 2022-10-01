關西迎風館下一步 周江杰：公民審議決定

周江杰表示，爭取連任的新竹縣長楊文科，在處理城市發展總是無能為力，協調不了的蚊子館不是丟給中央，就是踢給鎮公所。例如竹東文創藝術村，就是甩鍋給台鐵，而新竹縣政府申請補助一億元的關西迎風館，施工品質低落、漏水、租金高缺點多，廠商決定搬到台中經營，租金甚至比關西低廉，變成蚊子館後也是甩鍋給鎮公所。
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關西議員候選人吳發勝也批評指出，活動中心長期閒置，問題很多，小熊博物館承租時漏水花了幾千萬，成效不彰，當務之急是趕快承租出去，不要把它變成蚊子館變成環境治安隱憂。
關西鎮長候選人曾綉雅說，迎風館本來是關西鄉民的驕傲，現在則是讓人覺得丟臉，連基本的花草都照顧不好，可見鎮公所失能的程度。她也表示，支持周江杰提出公民審議的方式決定迎風館去留，迎風館何去何從是關西鄉親最關心的議題之一。有人建議要把它變成運動中心、仙草博物館，或者冰淇淋博物館。
周江杰提出應透過公民審議的方式，由下而上地讓關西民眾參與討論，如何利用既有建築，提供軟體服務，而不是蓋了又拆、拆了又蓋的方式，只是浪費公帑。周江杰認為：關西鎮民有足夠能力決定關西未來。他認為浪漫臺三線可以在關西鎮作為新竹縣的源頭，讓大家可以有一個休憩的地方。
曾綉雅贊成周江杰的建議，就任後會先開公民討論會，透過社區營造由下而上邀請東安里、附近里民一起來討論迎風館到底怎麼做才好。她表示，迎風館結構請建築師來看過，因為它的結構還好好的，拆掉重蓋要花更多納稅人的錢，原則上以修繕，防水、漏水以太陽能板處理，至於怎麼處理，則會傾聽鄉民的意見。