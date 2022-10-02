籃球／超狂老將!　尚韋帆一週內連拿2冠

尚韋帆在2017年在SBL台啤退役，目前也是台啤的助理教練，他日前復出代表台啤英熊參加跨聯盟籃球邀請賽，盼把寶貴的經驗傳承給隊友，不僅如此同時間還幫助萬泰國際拚戰社會組賽事，今日更成為奪冠最大功臣。
尚韋帆冠軍賽繳出18分、13籃板，即使大會沒有設立MVP獎項，但他這樣的表現絕對夠格拿MVP，且短短一週就拿到兩座冠軍，他直呼幸運。
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Homies表現最佳為岳瀛立攻下27分、8籃板及7助攻，PLG富邦勇士助理教練魏維砍進5顆三分球，斬獲17分，王壕13分、張容軒11分，可惜關鍵時刻被尚韋帆殺得措手不及，無緣最終冠軍，收下亞軍3萬元獎金。
凱邦工程、愷心在季軍戰殺得難分難捨，愷心克服最多雙位數落後，在末節一度取得超前，但凱邦工程靠李家俊生涯首次投進絕殺球，最終以86：84氣走愷心收下季軍，愷心則以第4名作收。
凱邦工程總教練吳奉晟過去是社會組的奪冠常客，曾幫助匯盛國際完成4連霸，上屆則帶領萬能科大的球員化身成為凱邦工程，加上擁有外籍生蓋比、張傑瑋校捧冠軍。他笑說，自己用不同身份完成個人的3連霸。
蓋比畢業投身SBL台啤、張傑瑋進入PLG高雄鋼鐵人，吳奉晟今年再度帶隊前來挑戰，畢竟社會組隊伍普遍主守區域防守，且更是會毫不留情面上身體招呼，可以讓萬能的子弟兵透過比賽快速成長，備戰11月展開的UBA賽季。
身為萬能上季UBA打入4強主力班底的高偉綸、李家俊在季軍戰就展現價值，全場19分進帳的高瑋倫於1分30秒飆進三分球後再把領先要回來，最後則由繳出19分、11籃板的李家俊收尾，自己搶下進攻籃板完成「絕殺」，他透露，投出去就感覺會進球，很開心幫助球隊贏球，「只是這場打得火氣有點大，頭進球後也不太敢慶祝。」雙方在末節爆發肢體衝突，單節還出現3次技術犯規。在一般組部分，賽制採單循環賽事，淡水籃球發展協會以4勝0敗封王，亞軍則是3勝1敗的微風整形。