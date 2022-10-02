足球／陳燕萍梅開二度 航源單場狂轟5球大勝

「2022台灣木蘭足球聯賽」第2循環第6、7、8輪的三場賽事，因藍鯨代表台灣出征AFC亞洲女子俱樂部錦標賽以及疫情、場地等多重因素影響下，延至本周三地開踢。目前木蘭聯賽競爭空前激烈，第2~5名隨時會大幅變動，且花蓮領先第二名藍鯨也僅4分之遙，高雄陽信、新北航源、臺北熊讚都還有可能對花蓮的領先地位產生威脅，爭冠仍有變數。





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