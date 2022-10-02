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足球／陳燕萍梅開二度 航源單場狂轟5球大勝

▲台中藍鯨vs高雄陽信。官方提供
▲台中藍鯨vs高雄陽信。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-10-02 08:06:00

「2022台灣木蘭足球聯賽」第2循環第6、7、8輪的三場賽事，因藍鯨代表台灣出征AFC亞洲女子俱樂部錦標賽以及疫情、場地等多重因素影響下，延至本周三地開踢。目前木蘭聯賽競爭空前激烈，第2~5名隨時會大幅變動，且花蓮領先第二名藍鯨也僅4分之遙，高雄陽信、新北航源、臺北熊讚都還有可能對花蓮的領先地位產生威脅，爭冠仍有變數。

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台中藍鯨則在第三輪賽事碰上高雄陽信，藍鯨靠著田中麻帆和粘菁云在上半場各踢進一球，最終2：1獲勝，保住第二名的位置。

面對這場攸關次席爭奪的大戰，上半場開賽高雄陽信相當積極，以若林美里掌控中場，連線王若萍及石蕾進行了多次快攻，但未能收穫入球。

反倒是開賽20分鐘，地主台中藍鯨賴麗琴反越位成功快速推進到底線、回敲給田中麻帆衝入禁區冷箭破門，藍鯨先馳得點。兩分鐘後，藍鯨攻勢再起，獲得角球後，田中麻帆禁區外凌空抽射雖被門將陳巧倫奮力擋出，卻被粘菁云補射破網，上半場結束藍鯨就以這兩球暫時領先。

下半場初期藍鯨仍掌控比賽節奏，但後段高雄軍開始急起直追，第75分鐘陽信角球機會，藍鯨門將蔡明容脫手，潛伏禁區的若林美里強勢衝頂可惜頂偏。5分鐘後，李翊瑄禁區外緣的遠射遺憾擊中橫梁。陽信的凌厲攻勢持續壓迫地主後防，傷停補時階段，段雨柔禁區內遭犯規獲得點球，由李綉琴操刀罰進，為陽信追回一球，可惜為時已晚。

另一場比賽，新北航源則火力全開，其中陳燕萍在上、下半場各近一球，此外，陳郁安、陳英惠和范妤瑄也都有進球表現，最終航源5：0 大勝，並送給桃園戰神11連敗。

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