足球／上次遭痛宰　桃園國際記取教訓、4球大勝

2022台灣乙級足球聯第二循環，MARS與桃園國際又在首日於迎風足球場碰頭，上循環交手由MARS以三顆進球獲勝，桃園國際記取前次輸球教訓，岡田慎也梅開二度領軍，加上隊長徐宏銍及剛轉入的歐塔婓各一次破網，以4:0無失球表現搶下勝利。





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