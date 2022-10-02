足球／上次遭痛宰　桃園國際記取教訓、4球大勝

2022台灣乙級足球聯第二循環，MARS與桃園國際又在首日於迎風足球場碰頭，上循環交手由MARS以三顆進球獲勝，桃園國際記取前次輸球教訓，岡田慎也梅開二度領軍，加上隊長徐宏銍及剛轉入的歐塔婓各一次破網，以4:0無失球表現搶下勝利。
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兩隊在首循環結束後排名暫居三、四，MARS領先三分積分，對桃園國際來說本場勝負很關鍵。有上次的交手經驗，桃園國際特別針對對手擬定戰術，總教練鎮炤表示，此戰球隊目前為止表現最好的一場比賽，球員很專注，尤其是休賽兩個月後，能贏下第一場比賽很重要，「會帶給我們很多信心。」
從第一次對壘到這次的進步，鎮炤也說：「這是需要時間去調整的，每次一點點讓球員去適應，很開心他們有這樣的改變，會繼續照著這樣的步調走下去。」他也提到，球隊最主要的目標是要球員能夠一直進步，像轉會期補進的幾位即戰力，不只在戰術或文化融入得好，也會主動問問題，這對團隊很有幫助。
隊長徐宏銍上循環內側副韌帶撕裂傷，這兩個月來一直在復健，直到這週一才正式加入訓練，「有跟教練說自己的狀況，就設定下半場最多踢20分鐘，教練希望我打出有品質的比賽，我有把握住進攻的機會，有功成身退的感覺。」不過重新回到球場，徐宏銍透露自己的肌力跟體力恢復大概六成而已，要再慢慢適應。
「當下要很專注在每一顆球，對方做得比我們好，所以他們掌握到機會。」MARS總教練林信宇表示，態度很重要，看得出來桃園國際真的很想贏，也恭喜對手贏得比賽。反而自家球員在臨場應變、細節上沒有做到很好。
林信宇盼球隊能在最短時間有更好的磨合，尤其休賽季有補進來自企甲聯賽的劉家銘、Michael等人，都能加乘戰力，「我一直跟他們說一加一要大於二，要更像一個團隊，就是要盡快整合。」