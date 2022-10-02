台61腐蝕性液體外漏！竟是強鹼害3人傷 環保局開罰了
桃園市觀音區台61線平面北上32至31公里處車道上，昨日傳出有腐蝕性化學液體強鹼外洩，造成路過此處的3名自行車騎士眼睛灼傷，幸送醫後並無大礙，警方大經擴大調閱監視器找到造成事故的車輛，並通知許姓駕駛到案說明，經瞭解是車上載運的液鹼因塑膠桶槽破裂導致外泄，但因現場無法將洩漏點停止，才原路折返回公司，但以造成現場將近1公里瀰漫強鹼，桃市府環保局後依違反水污染防治法告發並限期改善。
據了解，許男為觀音區某化工公司駕駛，1日清晨5時許，載運分裝於3個3噸槽桶的液鹼（45％氫氧化鈉）共8.940噸，前往新店送貨，卻在行經台61快速道路北上32K時，看後照鏡發現有液體噴濺，經下車查看發現其中1個黑色塑膠桶槽破裂，但因無法即時將外漏點停止，故開至大園交流道下，先折返回公司，但泄漏液體從高架路段流至下方平面道路，波及到7時許路過的3名單車騎士。
騎士通報台61路面疑有腐蝕性液體，環保局即派員於8時10分趕抵現場，消防員也在前後路段拉起封鎖線管制交通，再以pH試紙檢測該液體pH值14，為強鹼性物質，隨後便由大園分隊消防車警戒、環保署北區環境事故專業技術小組進行後續處理。
環保局表示，泄漏液體從高架路段流至下方平面道路，續流至道路側溝下游，已違反水污染防治法第30條第1項第2款，並依同法第52條第1項規定告發，將處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，並通知限期改善。環保局也責成該化工公司立即派水車清洗路面，並將沖洗出的汙染物抽到廠內廢水場處理。（編輯：林莞茜）