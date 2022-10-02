最大美容生技「佐登妮絲城堡」開幕 創造600個就業機會

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翁章梁說，不用到歐洲，在大埔美佐登尼斯就能進入如歐洲般的夢幻城堡，在大埔美園區除了佐登妮絲、老楊食品及卡羅爾銅管樂器等3家觀光工廠生產營運外，未來陸續還有康倪莊園、豆之家食品、宥泓巧克力、嘉楠食品、比菲多食品等數家觀光工廠加入生產營運，嘉義新的觀光產業聚落也將孕育而生。
翁章梁指出，在佐登妮絲城堡生技園區設立營運後，將與嘉義縣其他觀光工廠進行串連、共同合作，除帶動嘉義生技產業發展，創造嘉義產業園區的競爭優勢，也為地方帶來超過600人的就業機會，將為嘉義帶來朝過百億的觀光產值。縣府團隊也一定會竭力協助與配合，讓公司生產營運順利，讓嘉義在地子弟在地生活、在地就業。
佐登妮絲集團自1989年成立以來，立足台灣已超過30年，朝著邁向亞太最大生醫集團而努力，經營領域更是跨足了生活保養、醫學美容等市場，而為打造帶有「安定、安全、有效」精神的保養品給全球品牌愛用者，以及結合藝術美學角度來呈現公司在本質發展中最具有專業、研發、藝術、國際、觀光的企業精神。
佐登妮絲集團在因緣際會下於嘉義縣大埔美精密機械園區取得了15,000坪的相關產業用地，並斥資30億打造出亞太最大美容生技園區佐登妮絲城堡，不僅在園區內建設國際級的生技研發中心，及業界少見的P2生物安全實驗室，更是建立全台最大透明化研發、製程走道提供消費者一覽研發及製造過程，成為全球首座城堡式綠建築美容生技園區。