最大美容生技「佐登妮絲城堡」開幕 創造600個就業機會

斥資 30 億打造亞太最大美容生技園區「佐登妮絲城堡」，於 10 月 1 日下午在嘉義縣大埔美精密機械園區內舉行開幕剪綵典禮，嘉義縣長翁章梁、立委陳明文及蔡易餘均出席。翁章梁致詞表示，感謝佐登妮絲城堡為地方帶來超過 600 人的就業機會

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翁章梁說，不用到歐洲，在大埔美佐登尼斯就能進入如歐洲般的夢幻城堡，在大埔美園區除了佐登妮絲、老楊食品及卡羅爾銅管樂器等 3 家觀光工廠生產營運外，未來陸續還有康倪莊園、豆之家食品、宥泓巧克力、嘉楠食品、比菲多食品等數家觀光工廠加入生產營運，嘉義新的觀光產業聚落也將孕育而生。

翁章梁指出，在佐登妮絲城堡生技園區設立營運後，將與嘉義縣其他觀光工廠進行串連、共同合作，除帶動嘉義生技產業發展，創造嘉義產業園區的競爭優勢，也為地方帶來超過 600 人的就業機會，將為嘉義帶來朝過百億的觀光產值。縣府團隊也一定會竭力協助與配合，讓公司生產營運順利，讓嘉義在地子弟在地生活、在地就業。

佐登妮絲集團自 1989 年成立以來，立足台灣已超過 30 年，朝著邁向亞太最大生醫集團而努力，經營領域更是跨足了生活保養、醫學美容等市場，而為打造帶有「安定、安全、有效」精神的保養品給全球品牌愛用者，以及結合藝術美學角度來呈現公司在本質發展中最具有專業、研發、藝術、國際、觀光的企業精神。

▲佐登妮絲城堡以古典建築風格，融入巴洛克、文藝復興等元素將園區打造為歐風城堡（圖／嘉義縣政府提供）