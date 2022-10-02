雪乳戰神狂推「6超兇甜妹圖鑑」！自豪：我台南人我驕傲
由桂綸鎂主演的偶像劇《台北女子圖鑑》，因為劇情過度強調台北、台南差異，引發「戰南北」的熱門話題，網友不滿劇裡把台南女生描述得打扮土氣，不懂妝容審美，紛紛推薦心中屬意的南部美女代表人物，包括第一名模林志玲、周子瑜、啦啦隊女神峮峮等，網紅郭鬼鬼也曬出網紅版的「台南女子圖鑑」，驕傲地說：「我台南人我驕傲！」
郭鬼鬼因為甜美外型及爆乳身材，被封為「雪乳戰神」，她分享的「台南女子圖鑑」，除了自己以外，還包括台南正妹曾甜、瑀熙、施菲亞、啾啾和肉乙，發文獲得上萬網友們按讚，結果釣出本尊留言，施菲亞直呼「好甜」，啾啾則搞笑表示「想說怎麼一個好眼熟」。有網友狂推這個版本，笑稱台南女孩真的好香，「台南女子為什麼這麼讚？ 甜甜的很可愛」、「這陣容好像比新聞上的更強」，郭鬼鬼回覆：「素不素，而且總追蹤數大勝耶！」
郭鬼鬼緊跟話題潮流，還穿上胸前挖空的紅衣巧扮金童玉女，露出胸前深邃事業線，幽默模仿《台北女子圖鑑》的台詞發文：「我看妳這個妝，妳應該不是台北人吧？」超酸圖文獲得網友瘋狂按讚，她幽默表示：「先聲明沒有在偷臭誰唷！」粉絲則讚美：「台南女鬼就是這麼可愛！又漂亮！我很喜歡！」