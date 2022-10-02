蜜桃臀女神換人當？孫生女友穿性感小丁 3.5萬人被電暈
10月剛開始，網紅、啦啦隊女神們展開新一波競爭，包括長瀨昆妮、蕾菈等人推出2023年性感寫真年曆預購，隸屬雲豹啦啦隊的人氣成員Wendy林宛璇也加入戰場，預計發行《溫蒂日記》寫真年曆，她曬出性感寫真內頁，只穿絲質睡衣入鏡，一雙大長腿相當吸睛；昨為了抽獎，又發布另一款內衣照，則是穿著超細丁字褲的背影，罕見露出性感蜜桃臀，迅速吸引3.5萬人按讚！
年紀僅23歲的林宛璇，身高175公分，擁有34C、25、35的勻稱身材，擅長鋼琴、小提琴，多才多藝被封為「電豹女神」，和網紅「反骨」成員孫生交往1年多，彼此知名度提升不少，前陣子適逢孫生30歲生日，Wendy特地和反骨成員製造惡作劇，造成孫生誤會女友Wendy出軌人夫因此爆怒，直到眾人推出蛋糕，才揭穿這是一齣鬧劇，給了男友驚喜。
孫生當時氣得發IG限動怒罵Wendy，事後解開誤會，不少網友為Wendy打抱不平，希望她能找到更好對象。Wendy甫推出性感年曆預購，封面穿著絲質睡衣入鏡，解開背後項鍊，露出纖細美背。結果底下一串留言「孫生會爆氣」、「孫哥不要」、「這樣好的女孩要盡快離開那渣，以免害了自己」。
※【NOWnews 今日新聞
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