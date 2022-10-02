收復利曼信心倍增！澤倫斯基宣告「一週內」收復更多失土
俄羅斯總統蒲亭在克里姆林宮宣告併吞位於烏克蘭4州的俄軍佔領區，並承諾俄國將在「特別軍事行動」中取得勝利，但位於烏東頓內茨克州（Donetsk）的俄軍重鎮利曼（Lyman）則在烏軍反攻下被收復，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）矢言將在「一週內」從俄軍手中收復該國東部頓巴斯（Donbas）地區的更多領土。
位於烏東頓內次克州北部的後勤樞紐利曼鎮，俄羅斯駐軍如今陷入嚴重困境。根據烏克蘭總統顧問波多利亞克表示，如果俄羅斯想撤出利曼守軍，就必須與基輔談判。澤倫斯基也在昨（1）例行談話中提到成功收復利曼，「那裡現在升起了一面烏克蘭國旗，接下來的1個星期內，頓巴斯地區將出現更多面烏克蘭國旗」。
澤倫斯基強調，不論是烏克蘭東部或南部，或是俄羅斯現在併吞的土地，乃至2014年以來被吞併至今的克里米亞，烏克蘭將一一收復既有國土，「我們的旗幟將無所不在，那些對烏克蘭犯下侵略罪行的人將受到懲罰。」
此外，談話中澤倫斯基也向俄羅斯軍隊警告，稱除非與「這一切的始作俑者」、「發動這場無意義戰爭的人」一起解決問題，「否則將會被一個一個殺害。」