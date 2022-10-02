拜登與委內瑞拉換囚！委國第一夫人涉毒姪獲釋　換回7人

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儘管委內瑞拉政府並未透露2名經秘密協商後換囚的身份，但美國高層官員確認他們是委內瑞拉第一夫人的2個姪子坎波（Efrain Antonio Campo Flores）和狄佛雷塔斯（Francisco Flores de Freitas），該名高層官員也證實，為確保被「不法拘禁」的美國人能重獲自由，拜登對同意換囚作出「痛苦抉擇」，並稱在長達數月的換囚談判中，「總統作出了艱難的決定，給了委內瑞拉所積極想要的人」。
美國總統拜登針對換囚則發表聲明表示，「在被不法錯誤拘留委內瑞拉的數年後，今天，我們正把托雷多（Jorge Toledo）、瓦德爾（Tomeu Vadell）、 阿利瑞歐．札恩布拉諾（Alirio Zambrano）、荷西．路易斯．札恩布拉諾（Jose Luis Zambrano）、白瑞拉（Jose Pereira）、馬修希斯（Matthew Heath）和歐斯曼．汗（Osman Khan）帶回家了。」
這獲釋的7名美國公民，有5人是委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）在美國的子公司西特哥石油公司（Citgo Petroleum Corp）的高層主管。他們在2017年前往這個南美國家出差時遭到拘留，並被控貪腐罪行，另外一名遭拘禁的則是美國陸戰隊退伍軍人。
根據委內瑞拉公報指出，當局自3月5日以來和美國政府代表進行多次對話，使這2名被不公正地關押在美國的委內瑞拉年輕人獲釋，同時強調2人是「被陷害的」。美國官員則透露這對「毒姪」（narco nephews）的換囚行動於當地時間1日，從美國飛往第三國機場，雙方將在此完成換囚，不過官員未透露是哪一國，僅稱這是拜登政府與馬杜洛政府秘密協商數月後促成的結果。