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拜登與委內瑞拉換囚！委國第一夫人涉毒姪獲釋　換回7人

▲美國總統拜登同意特赦委內瑞拉第一夫人佛羅雷斯的兩個姪兒。這是自委內瑞拉獨裁總統馬杜洛宣布與美國斷交後兩年，歷經秘密協商數月的結果。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登同意特赦委內瑞拉第一夫人佛羅雷斯的兩個姪兒。這是自委內瑞拉獨裁總統馬杜洛宣布與美國斷交後兩年，歷經秘密協商數月的結果。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-10-02 11:40:24

與美國關係緊張的委內瑞拉和美國總統拜登同意近日同意一場特赦換囚行動，委內瑞拉釋放7名被囚禁的美國公民，其中包括5名石油公司行政人員，換取拜登釋放委內瑞拉第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores）因在美國走私販毒而入獄的2名姪兒。

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委內瑞拉第一夫人佛羅雷斯的兩個姪兒於2016年因共謀走私古柯鹼到美國，遭檢警依販毒罪名判處入獄，2017年在美國被判刑18年，委內瑞拉政府則指控美國干涉內政，並企圖透過政變來推翻掌權的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府，並於2019年1月起與美國斷交。

▲委內瑞拉獨裁總統馬杜洛與第一夫人（圖／美聯社）
▲委內瑞拉獨裁總統馬杜洛（Nicolas Maduro，右二）與第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores，左二）。（圖／美聯社）
儘管委內瑞拉政府並未透露2名經秘密協商後換囚的身份，但美國高層官員確認他們是委內瑞拉第一夫人的2個姪子坎波（Efrain Antonio Campo Flores）和狄佛雷塔斯（Francisco Flores de Freitas），該名高層官員也證實，為確保被「不法拘禁」的美國人能重獲自由，拜登對同意換囚作出「痛苦抉擇」，並稱在長達數月的換囚談判中，「總統作出了艱難的決定，給了委內瑞拉所積極想要的人」。

美國總統拜登針對換囚則發表聲明表示，「在被不法錯誤拘留委內瑞拉的數年後，今天，我們正把托雷多（Jorge Toledo）、瓦德爾（Tomeu Vadell）、 阿利瑞歐．札恩布拉諾（Alirio Zambrano）、荷西．路易斯．札恩布拉諾（Jose Luis Zambrano）、白瑞拉（Jose Pereira）、馬修希斯（Matthew Heath）和歐斯曼．汗（Osman Khan）帶回家了。」

這獲釋的7名美國公民，有5人是委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）在美國的子公司西特哥石油公司（Citgo Petroleum Corp）的高層主管。他們在2017年前往這個南美國家出差時遭到拘留，並被控貪腐罪行，另外一名遭拘禁的則是美國陸戰隊退伍軍人。

▲委內瑞拉釋放7名被囚禁的美國公民，其中穿橘色囚服者是美國Citgo石油公司高層主管。圖為委國外交部長2020年在推特所貼出。（圖／美聯社）
▲委內瑞拉釋放7名被囚禁的美國公民，其中穿橘色囚服者是美國Citgo石油公司高層主管。圖為委國外交部長2020年在推特所貼出。（圖／美聯社）
根據委內瑞拉公報指出，當局自3月5日以來和美國政府代表進行多次對話，使這2名被不公正地關押在美國的委內瑞拉年輕人獲釋，同時強調2人是「被陷害的」。美國官員則透露這對「毒姪」（narco nephews）的換囚行動於當地時間1日，從美國飛往第三國機場，雙方將在此完成換囚，不過官員未透露是哪一國，僅稱這是拜登政府與馬杜洛政府秘密協商數月後促成的結果。
 

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