微笑女神寫真僅用雙手遮胸 合體熊熊「峰峰相連」震撼
擁有「微笑女神」之稱的林真亦，昨（1）日在板橋環球現身《真心真亦Sincerely Yuna》簽書會，林真亦身穿如女神般的白色禮服，配上陽光般的甜美笑容，與嘉賓「美胸女神」熊熊（卓毓彤）站在一起，「峰峰相連」的火辣畫面超級震撼，百萬YouTuber「含羞草日記」的草爺也送上蛋糕為林真亦造勢。
林真亦寫真書交由時尚攝影大師黃天仁親手操刀掌鏡，造型猶如萬花筒般百變，也拍出了粉絲最愛的生活起居、私底下的生活情境，就連「卒業」、「選美」、「健身」、「釣魚」、「真心」等等於寫真少見的主題也都收錄其中，透過每一個系列的畫面呈現，記錄下林真亦的成長過程。
林真亦回想起在拍寫真書前，就已經開始著手健身、飲食上也都以原形食物為主，婀娜多姿的她，透露日常著重以腰部及臀部來訓練，並表示健身不僅能修飾身材，對健康來說更是一件很重要的事，林真亦更是貼心的呼籲大家千萬不要以節食的方式瘦身，她私下表示這本寫真書中最喜歡的造型是全裸系列，讓她感覺到自己的付出是有值得的。
此次的寫真風格，林真亦的尺度更是突破與以往大家對她既定的保守印象，林真亦表示在拍攝當中，真心天使系列是讓她感到非常有挑戰的，因幾乎完全是裸露狀態，僅有手遮胸，因此內心非常的緊張、害羞，在訪談中，林真亦透露未來會開始準備拍戲，請粉絲們持續關注。