好想出國／泰國久不見有新玩法！達人親點「這類人」快衝
▲泰國等東南亞國家也是台灣人喜愛的旅遊勝地，再加上泰國也全面開放，部落客泰國清邁象直呼：「非常建議大家這個時機來泰國玩。」圖為極具泰北蘭納風格建築特色的清邁藍廟。（圖／翻攝自泰國清邁象臉書）
出國旅遊好久不見！除了台灣人最愛的日本、韓國相繼打開邊境，泰國也是國人最愛的旅遊地點之一，尤其泰國如今已經「全面解封」，只要打滿2劑疫苗就可以暢行無阻飛泰國重溫3年前的感動，大啖想念的泰國美食。不過這3年來泰國還是以前的樣子嗎？有沒有甚麼增減變化的地方呢？對此泰國旅遊達人「泰國清邁象」替大家整理出最新的泰國旅遊攻略，包括現今防疫現況、3年來泰國當地變化等等；另外還有國人也很喜歡的新加坡，竟然有全球第一座「漂在水上的apple store」，讓你一次看完，安心、開心踏上久違的泰國、新加坡。
泰國清邁象接受《NOWnews今日新聞》專訪時透露，目前泰國當地防疫規定鬆綁許多，如同各大媒體報導，現在入境泰國只要「隨行李附帶接種新冠疫苗2劑以上的證明文件」即可暢遊泰國。不過疫情衝擊仍然不小，「對團客影響可能比較大。」疫情以來當地頗多景點都還處於復甦階段，如果要選擇跟團前往泰國，建議選擇大品牌公司的包裝行程會比較安全點。如果只是想跟團的朋友，最好先觀望2至3個月再出發。
有別於跟團的旅客，泰國清邁象非常歡迎自由行的朋友直接衝第一波，「假如是有能力自由行的是非常歡迎來泰國玩，對於自由行來說現在真的是個玩樂的好時機，因為觀光客跟疫情前比起來還不算多。」再加上現在雖然機票價錢高，但住宿上是可以得到很不錯的價錢。「直接用線上的訂房網站查詢，也許真的可以拿到經濟實惠的價錢唷！」
泰國清邁象說：「目前來看，主要的觀光城市自由行狀況都還不錯，大多是歐美人士來泰國當背包客，少有東北亞的觀光客，黃皮膚以馬來西亞華人居多。」而且泰銖現在相對低點持續探低，民眾若要換匯，現在時機也很不錯，「搞不好還能賺到匯差。」再加上現在中國、印度等地遊客還沒大爆滿情況下，來泰國自由行是相當不錯的選擇。
▲泰國早在台灣之前就鬆綁不少防疫規定，現也全面解封，各旅遊達人、旅行社都紛紛建議台灣旅客可選擇東南亞國家前往。（圖／受訪民眾提供） 另外。不只是泰國，日前新加坡旅遊局久違地向台灣人介紹「疫後新加坡」，推出「即刻隨心所往，心想獅城」分享會。會中揭露了新加坡新興景點，像是電影《阿凡達》主題樂園、2021-2023預計開幕的12大高級酒店、濱海灣金沙、萬態野生動物世界等，竭誠歡迎台灣旅客重新踏上新加坡。其中最值得一提的是，蘋果公司在2020年疫情爆發後，首度在新加坡開幕「Apple Marina Bay Sands」，外觀以球體形狀漂浮在水上，此家店面更是Apple公司首創「全球第一間漂在水上的apple store」，在這三年成為新加坡最具代表性的新標的。 ▲民眾Alice表示現在泰國的防疫意識跟台灣差不多，「雖然歐美遊客回流，他們也不習慣一直戴著口罩，很多遊客也『入境隨俗』乾脆不戴。」不過Alice也強調：「泰國當地人反而戴得很緊。」圖為泰國當地麥當勞。（圖／受訪民眾提供）
事實上針對疫後東南亞旅遊，旅行社龍頭雄獅旅遊也相當有感，副總經理單葑表示：「依我們觀察，東南亞旅遊詢問度僅次東北亞（如日、韓）國家。」在機票票價上也反映出國人需求提升，「近年就漲了2到3成。」相對熱門國家，像是國人最愛的日本，又沒有漲得這麼誇張，「很建議非常想在近期旅行的旅客可選擇去往東南亞。」可見在解封令正式上路的那天，東南亞也將會是台灣人爭相造訪的國度之一。
▲日前新加坡旅遊局久違地向台灣人介紹「疫後新加坡」，推出「即刻隨心所往，心想獅城」分享會。會中揭露了新加坡新興景點，像是電影《阿凡達》主題樂園、2021-2023預計開幕的12大高級酒店。（圖／記者汪睿琦攝） ▲蘋果公司在2020年疫情爆發後，首度在新加坡開幕「Apple Marina Bay Sands」，外觀以球體形狀漂浮在水上，此家店面更是Apple公司首創「全球第一間漂在水上的apple store」，在這三年成為新加坡最具代表性的新標的。（圖／翻攝自蘋果公司官網） VIDEO