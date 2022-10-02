瑤瑤異地戀「藏過不去的坎」 他戳中心聲：少了想婚衝動
節目《同學來了》明（3）日晚上9點播出「想談一場浪漫的異國戀，過來人告訴你跟你想的不一樣」， 節目中阿Ken很關心黃喬歆（瑤瑤）的感情近況，黃喬歆欲言又止：「畢竟在一起快5年了，現在處於一個讓彼此冷靜的狀態，他回韓國也差不多3個月了。」表示2人雖然分隔兩地，但依然會每天通電話，關心對方的生活，阿Ken一聽便分析：「這種通常就是他們需要一段時間冷靜，要嘛感情可能越來越淡，不然的話就是決定把下半生交給對方。」黃喬歆則淡然回應：「感情的事情很難說，誰知道呢？我看很開。」
Nono則鼓勵黃喬歆要勇敢追愛：「有時候女生主動是對的，她可以得到她的真愛。」但黃喬歆卻不敢冒險：「你要踏出求婚這一步，不管男生女生，都要百分之百確定對方會說『我願意』，不然多尷尬！」不過Nono認為黃喬歆顧慮這麼多的最大原因，就是少了結婚的衝動，而這話似乎說中黃喬歆的心聲，她語帶哽咽地說：「我男朋友是很想跟我結婚，是我覺得要再思考，因為我覺得我們2個有好多問題，尤其文化跟觀念不同，這是一個過不去的坎，所以我也覺得有人想結婚就結，是件很夢幻的事。」
阿Ken提到異國戀不被看好的可能原因：「大家不太祝福異國戀或異地戀，可能是因為文化不同或分隔兩地，久了以後就很難維持，會有越走越遠的情況。」而他也提到自己異地戀分手就是難敵遠距離，安心亞則認為遠距離戀愛可說是最致命的分手原因，而且異國戀要考量的問題，也不僅僅只有距離：「我是感覺異國戀很浪漫，但是文化不同，不是那麼容易。」