少女魂斷北宜！母質疑水泥車沒煞車 駕駛：都快撞上山壁
新北市一名16歲周姓少女上月30日，騎著男友借來的機車，到北宜公路跑山，結果疑似因為輪胎胎紋磨平，過彎時連人帶車滑向對向車道，遭水泥預拌車輾過頭部慘死；家屬質疑鄭姓水泥車駕駛沒及時煞車，才釀悲劇，因此向鄭男求償，他為此喊冤表示自己有煞車，而且「當時都快撞上山壁！」
周姓少女9月30日告知男友自己心情不好，想要跑山，要求22歲林姓男友協助借車，為了實現女友的願望，林男向19歲的張姓友人借了一輛Many110的機車，周女事發前還跟朋友表示「可以告訴我魅力（車種）怎麼跑山嗎？」朋友則開玩笑回應「我教你，記得上山到坪林都走對向就好了，這樣比較符合魅力的特色」，周女還節錄對話發文表示「自己會被撞死」，沒想到一語成讖。
周女騎車行經北宜公路財茂彎時，自摔甩飛到對向車道，遭急駛而來的水泥預拌車輾壓，倒在血泊中，當場沒有呼吸心跳，緊急送往萬芳醫院搶救，仍回天乏術。
台北地檢署檢察官昨（1）晚間相驗，初判周女死因為頸椎、胸椎骨折、顱內出血，家屬雖無異議並將屍體領回辦理後事；不過事後，周女的家屬質疑鄭姓水泥車駕駛，早早就看到周女，為何沒能剎停車輛？強調要向駕駛求償。
對此，鄭姓駕駛則喊冤，他表示，自己常常行駛北宜公路，知道財茂彎常有機車騎士壓車過彎，所以會特別留意，當天一過彎就看到周女連人帶車朝自己方向滑過來，自己不僅立刻踩煞車，還馬上將方向盤往右轉，「水泥車都差點就撞上右邊山壁」，但仍發生憾事，目前已經聯繫保險公司，將會面對後續理賠問題。（編輯：孫唯容）